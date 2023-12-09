Торт Захер: простий рецепт класичного десерту

Торт Захер — це класика віденської випічки, і ви можете приготувати його на своїй кухні.

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Цей австрійський торт знають по всьому світу, і він, мабуть, є найулюбленішим шоколадним тортом на світі. Його віденський рецепт вважається секретним, але, тим не менш, його готують максимально близько до оригіналу. Тож спробуйте спекти знаменитий Захер на своїй кухні. І він вразить вас чарівним поєднанням темного шоколаду й абрикосового джему.

Історія торта Захер так само відома, як і його смак: його винайшов для принца фон Меттерніха у Відні в першій половині XIX століття юний помічник кондитера, що приніс йому популярність. На сьогоднішній день оригінальний торт Захер доступний тільки у Відні, в кондитерській готелю Sacher, яка заявляє про авторство і офіційний рецепт, і в дуже небагатьох інших торгових точках в Австрії. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Торт Захер

Інгредієнти:

Для торта:

60 г темного шоколаду міцністю 60-70%;

40 г свіжих вершків;

130 г вершкового масла;

90 г цукру;

120 г яєць кімнатної температури (близько 2 великих яєць);

90 г борошна;

12 г гіркого какао;

4 г розпушувача;

100 г абрикосового джему;

3 г солі.

Для глазурі:

200 г темного шоколаду міцністю 60-70%;

130 г свіжих вершків;

50 г темного шоколаду міцністю 60-70%.

Щоб приготувати торт Захер, почніть із того, що розтопіть нарізаний шоколад разом із вершками на водяній бані. Дайте охолонути. Тим часом збийте м'яке масло з цукром у планетарному міксері або вручну, поки воно не стане м'яким і легким. Поступово додавайте яйця, злегка збиті виделкою, почекайте, доки вони добре змішаються, перш ніж додавати що-небудь ще.

Додайте в суміш розтоплений шоколад і вершки кількома порціями до однорідного стану. Потім просійте борошно разом із какао та дріжджами та вмішайте його в суміш за допомогою лопатки або дерев'яної ложки, дуже акуратно, рухами від низу до верху, намагаючись не утворювати грудочок.

Перекладіть тісто в роз'ємну форму діаметром 15-18 см, застелену папером для випічки, і випікайте в розігрітій до 180° духовці 35-40 хвилин або поки воно не підсохне всередині. Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути у формі 5 хвилин, потім переверніть його на решітку і дайте йому повністю охолонути (це займе близько години).

Коли корж повністю охолоне, розріжте його на два, і змастіть нижній тонким шаром абрикосового джему.

Накрийте другим коржем і змастіть верх торта та боки тонким шаром джему. Залиште його відкритим щонайменше на годину перед глазуруванням.

І готуйте глазур: доведіть вершки до кипіння. Розламайте темний шоколад на шматочки в мисці та залийте його вершками. Емульгуйте лопаткою доти, доки шоколад повністю не розтане і не вийде блискуча глазур. Вилийте його на торт, даючи йому стекти по краях так, щоб він повністю покрив його. Видаліть надлишки за допомогою великого шпателя. Відправте торт у холодильник мінімум на годину, щоб глазур ідеально застигла.

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