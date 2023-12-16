Запечена капуста: простий рецепт сезонного гарніру

Цю страву можна подавати і як основну.

Запечена капуста з пармезаном і панірувальними сухарями являє собою смачний і недорогий сезонний гарнір.

Ця страва ідеально підходить для супроводу других страв на основі м'яса. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Найкраще використовувати для цього рецепта савойську капусту, вона ніжніша і має приємний горіховий присмак.

Запечена капуста

Інгредієнти:

600 г савойської капусти;

120 г сиру Парміджано Реджано;

50 г панірувальних сухарів;

1 зубчик часнику;

оливкова олія, сіль.

Щоб приготувати запечену савойську капусту, почніть із того, що зріжте жорсткі волокна та приберіть качан. Наріжте капустяне листя невеликими шматочками або смужками і промийте його під проточною водою. Нагрійте пательню з антипригарним покриттям, збризніть її оливковою олією та обсмажте зубчик часнику, потім готуйте капусту близько 15 хвилин на середньому або сильному вогні, помішуючи її на пательні, щоб вона не пригоріла. У підсумку капуста має бути напівготовою, але не розвалюватися.

Додайте сіль, перемішайте і вимкніть вогонь.

Перекладіть овочі в миску, додайте половину дози тертого пармезану, перемішайте і заправте ложкою оливкової олії. Викладіть капусту в добре змащену олією форму для запікання.

Посипте поверхню тертим пармезаном, що залишився, і панірувальними сухарями та додайте щедру порцію оливкової олії. Готуйте капусту в розігрітій вентильованій духовці за температури 200 градусів протягом 25 хвилин до утворення золотистої скоринки на поверхні.

Дістаньте запіканку з духовки та подавайте гарячою. Також ви можете приготувати смачну курку в паніровці.