Дуже смачна закуска: рецепт смаженої курки в паніровці

Смажена курка — класична страва американської кухні, родом із південних штатів США.

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Якщо любите смажену курку, то спробуйте приготувати її за цим рецептом. Так як її готують у південних штатах США. Секрет — в ароматному маринаді та насиченому і смачному паніруванні. Ця страва подається з йогуртовим соусом.

Це проста страва, проста, смачна, яка ідеально підходить для вечері з сім'єю або друзями.

Ми рекомендуємо смажити по кілька шматочків курки за раз, щоб вони ідеально приготувалися і рівномірно підрум'янилися. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Смажена курка в паніровці

Інгредієнти:

1 курка середнього розміру;

4 яйця;

4 столові ложки тертого пармезану;

борошно;

панірувальні сухарі;

кукурудзяні пластівці;

сік одного лимона;

1 зубчик часнику;

петрушка;

базилік;

1 літр рослинної олії;

сіль, перець.

Для соусу:

3 столові ложки йогурту;

2 столові ложки майонезу;

1 зубчик часнику;

сік половини лимона

сіль, перець.

Щоб приготувати смажену курку, необхідно спочатку розрізати курку на шматочки. Зніміть шкірку, видаліть кістки та наріжте на дрібніші шматочки. Складіть їх у миску.

Приправте курку лимонним соком, подрібненою петрушкою, нарізаним часником і ложкою пармезану. Також додайте сіль і перець і добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.

Після дістаньте курку з холодильника, крупно розкришіть кукурудзяні пластівці у формі для запікання і додайте панірувальні сухарі. У мисці збийте яйця з сіллю, перцем, кількома нарізаними листям базиліка і рештою тертого сиру.

На цьому етапі візьміть курку, злийте з неї маринад і перекладіть шматочки в миску з борошном.

Струсіть зайве борошно і вмочіть шматочки курки у збите яйце, а потім у суміш кукурудзяних пластівців і панірувальних сухарів. Нагрійте олію в каструлі діаметром близько 20 см до температури 70°. Обсмажуйте по кілька шматочків курки за раз, перевертаючи їх, щоб вони добре просмажилися з усіх боків. На це піде 7-10 хвилин. Діставайте курку шумівкою і кладіть їх на аркуш паперу, що поглинає вологу.

Приготуйте соус: змішайте в мисці йогурт, майонез, лимонний сік і нарізаний часник. Приправте сіллю та перцем і добре перемішайте, поки не отримаєте однорідний соус. Подавайте смажену курку, поки вона ще гаряча, з йогуртовим соусом.

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