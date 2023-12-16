Швидкий рецепт: як приготувати пиріг із лаваша із зеленню

Якщо вам ліньки готувати тісто, але ви любите пироги, то спробуйте цей пиріг.

Щоб приготувати пиріг, то одразу виникає думка, що потрібно приготувати тісто та зробити начинку. Але цей процес можна пришвидшити, якщо взяти готове тісто, або скористатися лавашем. А смачну начинку можна приготувати із зелені, наприклад шпинату, і додати до нього сир. Результат вас здивує. Фокус розповість, як приготувати такий швидкий пиріг.

Пиріг із лаваша із зеленню

Інгредієнти:

сметана 20% — 500 г;

фета або бринза — 400 г;

заморожений шпинат — 400 г;

велика упаковка тонкого лаваша — 1 шт;

5 яєць;

вершкове масло — 130 г;

зіра, або коріандр — 1 ч. л.;

оливкова олія, сіль, чорний перець.

Шпинат заздалегідь розморозьте. Потушкуйте його на сковороді з 30 грамами вершкового масла, щоб випарувати всю рідину. Приправте шпинат зірою та перцем, трохи посоліть. Фету або бринзу розкришіть руками.

Збийте сметану з 4 яйцями. Ще одне яйце додайте до розкришеного сиру і додайте остиглий шпинат. Наріжте вершкове масло, що залишилося, тонкими пластинками.

Розкладіть листи лаваша на столі, змастіть оливковою олією, потім викладіть тонким шаром шпинат із сиром і яйцем. Зверху викладіть скибочки вершкового масла. Акуратно згорніть лаваш у рулети, наріжте шматочками завширшки 5-7 см.

Добре змастіть олією форму і викладіть шматочки рулетів по колу зрізом догори. Коли форма заповниться, влийте суміш сметани та яєць і дайте постояти приблизно пів години.

Розігрійте духовку до 160 градусів, випікайте пиріг близько 40 хвилин.

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