Пікантна закуска: рецепт різдвяного поліна з тунцем

Зазвичай поліно готують із солодких інгредієнтів, але в цю закуску входять сир, риба та оливки.

Пікантне різдвяне поліно — смачна та ефектна закуска, яка також ідеально підходить для прикрашання святкового столу.

Очевидно, що це bûche de Noël — простий рецепт, який не потребує термічної обробки. Його можна приготувати менш ніж за 20 хвилин, але з урахуванням необхідної витримки в холодильнику, необхідної для того, щоб він ідеально відстоявся.

Бісквітне тісто замінюється м'яким білим хлібом для бутербродів, а замість крему, ганашу, або збитих вершків — мусом з тунця і сиру. Рецептом поділилися на Cucchiaio.

Оформлення теж вражаюче, хоча дуже просте і швидке: яскраво-червоні зерна граната, голки розмарину і щіпка тертого сиру пекоріно нагадують про чарівну атмосферу лісової засніженої казки.

Пікантне різдвяне поліно

Інгредієнти:

4 прямокутні скибочки хліба для сендвічів;

500 г філе тунця в олії;

750 г плавленого сиру;

100 г тертого пекоріно;

125 г твердого сиру на кшталт робіоли (можна замінити фетою, або бринзою);

1 столова ложка знесолених каперсів;

1 столова ложка оливок без кісточок;

сушений орегано;

100 г зерен граната для прикраси;

гілочки розмарину для прикраси;

4 столові ложки оливкової олії, сіль, перець.

Щоб приготувати пікантне різдвяне поліно, зберіть у миску тунця, добре очищеного від олії, оливки, каперси, робіолу, дрібку солі, перцю і 2 столові ложки олії. Збивайте до отримання м'якого, але однорідного крему.

Викладіть три скибочки хліба поруч по найдовшій стороні та намажте кремом із тунця всю поверхню. Четверту скибочку розріжте на дві частини і на ці половинки теж намажте крем із тунця. Згорніть три сусідні скибочки, щоб вийшов довгий рулет, і зробіть те ж саме з двома половинками, які складуть гілки колоди. Щоб полегшити операцію, можна розкласти три скибочки на аркуші харчової плівки.

В окремій мисці приготуйте крем для покриття: збийте плавлений сир, що намазується, з орегано, сіллю, перцем і маслом, що залишилося. Розкладіть рулет і його гілки (розрізані по діагоналі та покладені поруч із поліном) на сервірувальну тарілку. Рівномірно покрийте всю колоду вершковим сиром і добре вирівняйте.

Поскребіть поверхню виделкою вздовж, щоб відтворити ефект кори. Дайте постояти кілька годин у холодильнику, щоб усе добре ущільнилося. Безпосередньо перед подачею дістаньте солоне поліно з холодильника, посипте поверхню тертим пекоріно і прикрасьте зернами граната та розмарином.

Також ви можете приготувати традиційне солодке різдвяне поліно. Але воно вимагає випічки.