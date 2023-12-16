Чим пригощати "Зеленого Дракона": яким має бути новорічне меню 2024 року

Дракон любить смачну їжу і вважається всеїдним, але не здумайте подати на стіл кролика — це може дуже розлютити господаря 2024 року.

Майбутній рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев'яного Дракона. Під час підготовки новорічного меню потрібно розуміти, як правильно зустріти незвичайного гостя. Відомо, що Дракон, незважаючи на свою суворість, цінує гумор і винахідливість, любить усе яскраве, строкате і блискуче. Чим слід пригощати Дракона в новорічну ніч і що не варто готувати на Новий рік 2024, щоб не розгнівати його покровителя, розповів сайт Smachno.Ua.

Що не можна ставити на новорічний стіл 2024

Дракон цінує смачну їжу і вважається всеїдним, але є продукт, який є для нього абсолютним табу — це кролик. На новорічному столі його просто не повинно бути ні під яким виглядом, навіть якщо йдеться про візерунок на скатертині.

Дракон — відомий гурман і естет. Усі страви, приготовані для його частування, мають бути вишуканими та красиво сервірованими.

Надмірно прості страви для Дракона не привернуть уваги покровителя майбутнього року, тож простою запеченою куркою або смаженими карасями обійтися не вийде. Потрібні цікаві смакові поєднання, оригінальні інгредієнти та вишукана подача.

Яку б страву ви не вирішили включити в новорічне меню, вона має бути з якоюсь родзинкою і вираженим яскравим смаком.

Що поставити на стіл у рік Дракона

У Дракона є однозначний гастрономічний пріоритет — це риба. Це може бути як морська, так і річкова риба та будь-які морепродукти — від кальмарів до королівських креветок. Дракон від такого частування буде просто в захваті.

Не обходьте стороною м'ясні страви — свинину, яловичину та телятину. Можна подати й птицю, але краще, щоб це була індичка, качка або гусак. Курку варто подавати на новорічний стіл, тільки якщо вона приготована за якимось особливим рецептом.

Дракон — відомий шанувальник гострих і виразних спецій. Його потішать пряні ноти чилі та імбиру і зачарують східні аромати куркуми та зіри. Прянощі можна додати навіть у десерти — тонкий аромат гвоздики, мускатного горіха і шафрану сподобається грізному покровителю року.

Оскільки Дракон родом із тих місць, де рис — усьому голова, без страви з рисом важко уявити собі новорічний стіл.

Завершити бенкет найкраще фруктами, наприклад, апельсинами і мандаринами, адже вони символізують багатство і достаток. Будуть доречними також ароматні пряники й ошатний торт, рясно вкритий кремом. Головне, щоб це було смачно, різноманітно і красиво.

Нагадаємо, як підготуватися до зустрічі із Зеленим Дерев'яним Драконом, який буде покровителем 2024 року за східним календарем. Також майбутній рік буде високосним, саме тому важливо привернути у своє життя удачу, а для цього є символи, які потішать Дерев'яного Дракона.

Раніше Андре Тан розповів, у чому зустрічати Новий рік 2024, щоб привернути успіх і удачу. Дракон, господар 2024 року, любить блиск, шляхетні кольори та гарні тканини.