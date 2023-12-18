Простий святковий салат із курячою грудкою, картоплею та печерицями

Салат із курячою грудкою та грибами стане прикрасою вашого святкового столу. Для його приготування знадобляться найпростіші інгредієнти.

Таким простим рецептом можна здивувати своїх гостей. Подавати страву можна на свята — Різдво чи Новий рік. Поєднання курки, печериць і сиру завжди є безпрограшним. Салат із печерицями можна дуже незвично оформити, пише 1000.menu.

Інгредієнти

картопля — 3 шт. (середніх);

печериці свіжі — 200 г;

куряче філе — 280 г;

яйця — 2 шт. (великі);

твердий сир — 100 г;

майонез — 150 г;

рослинна олія — 2 столові ложки (для смаження);

для прикраси — зелень і додатково 3 маринованих грибочки.

Приготування

Крок 1. Заздалегідь відваріть куряче філе, яйця та картоплю в мундирі, після чого остудіть продукти. Наріжте печериці пластинами і злегка обсмажте на розігрітій пательні, додавши трохи рослинної олії. Для приготування салату знадобиться кондитерське кільце діаметром 16 см.

Крок 2. Кондитерське кільце встановіть на блюдо. Остиглу картоплю очистіть від шкірки та натріть на крупній тертці. Картопля буде першим шаром нашого салату. Викладіть, розрівняйте і злегка змастіть майонезом.

Крок 3. Вистиглі обсмажені гриби викладіть другим шаром, розрівняйте і знову промажте майонезом.

Крок 4. Куряче філе наріжте невеликими кубиками і покладіть третім шаром, знову розрівняйте і змастіть майонезом.

Крок 5. Курячі яйця також натріть на крупній тертці, це буде наступний шар, рівномірно розподіліть по всьому салату і змастіть майонезом.

Крок 6. Сир натріть на дрібній тертці та покладіть останнім шаром. Готовий салат на 1 годину приберіть у холодильник.

Крок 7. Перед подачею зніміть кондитерське кільце, прикрасьте готовий салат зеленню та грибами. Щоб мариновані грибочки не падали, насадіть їх на зубочистки і вставте в салат, присипте зеленню, створивши невелику "лісову галявину".

Ви також можете приготувати салат "Столичний" із куркою та консервованим горошком.