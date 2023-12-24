Бантики з листкового тіста: напрочуд простий рецепт смачної випічки

За бажання печиво можна посипати цукром або цукровою пудрою.

Якщо захотілося чогось до чаю, але щоб без шкоди для фігури і швидко готувалося, рекомендуємо рецепт бантиків із листкового тіста. Цим дуже простим рецептом поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня", і він не тільки дуже простий, але й дає дивовижний результат на виході.

Бантики з листкового тіста

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

яйце куряче — 2 шт;

цукор або цукрова пудра — за смаком.

Спосіб приготування:

Листкове тісто, якщо воно з морозилки, необхідно розморозити. Розкачати його завтовшки приблизно двох міліметрів і вирізати прямокутники за допомогою ножа або відповідної форми. Сформувати бантики, перетиснувши прямокутнички посередині.

Деко застелити папером для випічки або трохи змастити олією. Викласти бантики. Змастити кожен із них збитим яйцем. За бажання печиво можна посипати цукром або цукровою пудрою.

Готові бантики відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Випікати їх протягом 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати конвертики з листкового тіста з яблуками і сиром.