Салат "Грибна галявина": рецепт красивої та смачної страви до святкового столу

Щоб салат був смачнішим, після приготування відправте його на кілька годин у холодильник.

Напередодні новорічних і різдвяних свят багато господинь шукають рецепти оригінальних і смачних страв, які і на столі мають ефектний вигляд, і полюблять гості з першої спроби. Пропонуємо вам спробувати приготувати салат "Грибна галявина" за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він нікого не залишить байдужим ні виглядом, ні смаком.

Салат "Грибна галявина"

Інгредієнти:

картопля — 2–3 шт;

морква — 1 шт;

яйця — 4 шт;

куряче стегно копчене — 300 г;

огірки мариновані — 150 г;

сир твердий — 100 г;

гриби мариновані (опеньки/шампіньйони) — 350 г;

кріп, цибуля зелена — пучок;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву і яйця відварити до готовності, остудити і натерти на велику тертку. Сир натерти на дрібній тертці. Куряче м'ясо нарізати шматочками, огірок — дрібними кубиками або теж можна натерти на велику тертку.

Щоб салат вийшов гарним, краще сформувати його на блюді за допомогою кулінарного роз'ємного кільця. Ставимо його в центр блюда і викладаємо інгредієнти шарами: картопля, морква, курка, огірки, яйця, сир. Кожен із шарів обов'язково промазати майонезом. На верхній шар посипати рубану зелень, а по центру викласти гриби.

Відправити готовий салат на дві години в холодильник, після чого з нього акуратно зняти кільце і можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий святковий салат з курячою грудкою, картоплею і печерицями.