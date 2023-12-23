На святковий стіл: як приготувати слабосолону червону рибу за одну ніч

Якщо любите смачну солону рибку, то спробуйте її приготувати самостійно.

Скоро новорічні свята, тож час готувати меню на стіл, якщо ви плануєте відзначати свята з розмахом і накритим столом. І слабосолона червона риба приємно урізноманітнює це меню. Навіть якщо ви віддаєте перевагу простому смаку слабосоленої риби, без спецій, вона виправдає найкращі очікування. Тож дотримуйтеся рецепта і приготуйте смачне частування. Як її приготувати, розповість Фокус.

Слабосолона червона риба

Інгредієнти:

500 г червоної риби;

1 ст. л. солі (30 г);

1/2 ст. л. цукру (15 г);

цедра 1 апельсина або лимона;

1 пучок дрібно нарізаного кропу;

1 ст. л. горілки (необов'язково).

Змішайте в мисці цукор і сіль. Додайте цедру лимона, або апельсина (тут вибір за вами) і дрібно нарізаний кріп.

Протріть рибу паперовим рушником з боку шкіри і промокніть філе.

На дно ємності, в якій буде солитися риба, насипте половину спецій. На спеції покладіть рибу шкірою вниз. Посипте спеціями, що залишилися, рибу.

Накрийте рибу харчовою плівкою і зверху покладіть вантаж.

Поставте ємність із солоною червоною рибою в холодильник. Через 12 годин дістаньте рибу, промийте під струменем холодної води від спецій і добре просушіть паперовим рушником. Ваша риба готова. Можна маринувати її й довше, тоді смак вийде більш насиченим.

Як вантаж можна використовувати банку з водою. А щоб вантаж розподілявся рівномірно — спочатку притисніть рибу дощечкою.

Якщо ви розріжете шматок риби на дві частини, то покладіть її в спеціях так: перший шматок шкірою вниз на спеції. Частину спецій розподіліть на нижнє філе, частину на друге філе. Друге філе покладіть на перше шкірою догори. Залишки спецій висипте поверх другого шматка на шкірку.

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