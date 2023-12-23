На святковий стіл: рецепт дуже смачного ванільного торта

Цей насичений торт із ніжними коржами — справжня знахідка.

Якщо любите смачні торти і любите пекти, спробуйте цей ніжний десерт. На ресурсі King Arthur Baking, де поділилися рецептом, його називають "золотим" і найкращим вибором для дня народження. Словом, цей торт варто приготувати. Тим паче, що він ідеально поєднується з будь-якою глазур'ю, яку ви полюбляєте: шоколадною, ванільною, кокосовою, чи карамельною.

Ванільний торт

Інгредієнти:

397 г цукру;

390 г борошна;

1 столова ложка розпушувача;

1 чайна ложка кухонної солі;

170 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;

340 г молока кімнатної температури;

14 г чистого екстракту ванілі;

4 великих яйця кімнатної температури.

Розігрійте духовку до 170 градусів. Злегка змастіть маслом (але не посипайте борошном) тільки дно форми. Ви також можете вистелити форми для кексів папером і обприскати олією внутрішню частину паперу.

У великій мисці змішайте цукор, борошно, розпушувач і сіль.

Додайте вершкове масло і збивайте електричним міксером на низькій швидкості, поки суміш не стане пісочною.

Змішайте молоко і ваніль і додайте все відразу. Перемішуйте на низькій швидкості протягом 30 секунд, потім збільште швидкість до середньої і збивайте 30 секунд.

Увімкнувши міксер на низькій швидкості, додайте 1 яйце. Збільште швидкість до середньої та збивайте 30 секунд.

Повторіть цю процедуру з другим яйцем. Продовжуйте додавати яйця, очищаючи їх після кожного додавання, поки не будуть додані всі 4 яйця.

Після додавання останнього яйця ще раз очистіть миску, потім збивайте на середньо-високій швидкості ще 30 секунд.

Перекладіть тісто у форми за вашим вибором. Випікайте до готовності. Зазвичай це займає близько півгодини.

Пиріг готовий, коли він стане золотисто-коричневим по краях і тільки почне відходити від краю форми. Зубочистка, вставлена в центр, вийде чистою.

Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути протягом 5 хвилин, потім перекладіть на решітку, щоб він повністю охолов.

Також ви можете приготувати смачний пиріг із вишнями та горіхами.