Ситно і смачно: рецепт пирога із сьомгою та яйцями
Головний секрет цього пирога: готове листкове тісто.
Пиріг із сьомгою з готового листкового тіста готується настільки легко і швидко, що його можна готувати хоч щодня. І на святковий стіл зокрема. Звичайно, ви можете приготувати листкове тісто самостійно, але це трудомістко і складно для кулінара-початківця, тож просто купіть його в магазині. І у вас вийде дуже смачний пиріг. Фокус розповість, як його приготувати.
Пиріг із сьомгою та яйцями
Інгредієнти:
- 1 кг листкового дріжджового тіста;
- 600 г філе сьомги;
- 100 г кропу;
- 6 великих яєць;
- 130 г вершкового масла;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Зваріть яйця круто. Варіть не довше десяти хвилин, інакше жовтки потемніють. Остудіть, очистіть і дрібно порубайте. Дуже тонко наріжте рибу.
Дрібно наріжте кріп. У сковорідці на невеликому вогні розтопіть масло, покладіть кріп, щедро посоліть і потоміть 2-3 хв. Остудіть і змішайте з рубаними яйцями.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Розділіть тісто на 1/3 і 2/3. Більшу частину розкачайте і викладіть у форму діаметром 26 см так, щоб краї трохи звисали.
Викладіть на дно пирога шар сьомги, посоліть і поперчіть, зверху викладіть шар кропу з яйцями. Потім знову рибу, потім кріп з яйцями — і так, поки продукти не закінчаться.
Розкачайте тісто, що залишилося, і закрийте ним начинку. З'єднайте та защипніть. Обріжте зайве тісто і дайте пирогу постояти хвилин 20.
Змастіть пиріг яйцем, поставте в духовку і випікайте півгодини. Перед подачею змастіть гарячий пиріг вершковим маслом.
Також ви можете приготувати дуже смачний пиріг на десерт: з вишнями та горіхами.