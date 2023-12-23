Ситно і смачно: рецепт пирога із сьомгою та яйцями

Головний секрет цього пирога: готове листкове тісто.

Пиріг із сьомгою з готового листкового тіста готується настільки легко і швидко, що його можна готувати хоч щодня. І на святковий стіл зокрема. Звичайно, ви можете приготувати листкове тісто самостійно, але це трудомістко і складно для кулінара-початківця, тож просто купіть його в магазині. І у вас вийде дуже смачний пиріг. Фокус розповість, як його приготувати.

Пиріг із сьомгою та яйцями

Інгредієнти:

1 кг листкового дріжджового тіста;

600 г філе сьомги;

100 г кропу;

6 великих яєць;

130 г вершкового масла;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Зваріть яйця круто. Варіть не довше десяти хвилин, інакше жовтки потемніють. Остудіть, очистіть і дрібно порубайте. Дуже тонко наріжте рибу.

Дрібно наріжте кріп. У сковорідці на невеликому вогні розтопіть масло, покладіть кріп, щедро посоліть і потоміть 2-3 хв. Остудіть і змішайте з рубаними яйцями.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розділіть тісто на 1/3 і 2/3. Більшу частину розкачайте і викладіть у форму діаметром 26 см так, щоб краї трохи звисали.

Викладіть на дно пирога шар сьомги, посоліть і поперчіть, зверху викладіть шар кропу з яйцями. Потім знову рибу, потім кріп з яйцями — і так, поки продукти не закінчаться.

Розкачайте тісто, що залишилося, і закрийте ним начинку. З'єднайте та защипніть. Обріжте зайве тісто і дайте пирогу постояти хвилин 20.

Змастіть пиріг яйцем, поставте в духовку і випікайте півгодини. Перед подачею змастіть гарячий пиріг вершковим маслом.

Також ви можете приготувати дуже смачний пиріг на десерт: з вишнями та горіхами.