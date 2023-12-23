Класична американська кухня: рецепт запеченої яловичої грудинки

Зазвичай грудинку готують на барбекю, але можна використовувати і духовку.

Якщо ви любите запечене м'ясо, то ви точно маєте приготувати яловичу грудинку за цим рецептом. Запечена грудинка — це традиційна американська страва і готують її на барбекю. Але не у всіх є барбекю, тож ми цілком можемо скористатися духовкою. Грудинка добре поєднується з чудовим, хрустким і смачним салатом із капусти. Але поєднання з печеною картоплею завжди безпрограшне. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Грудинка являє собою великий шматок і містить багато жиру, що надає їй соковитості. Приготування грудинки — це цілий ритуал, про який можна говорити довго, тут ми пропонуємо справедливий компроміс, що дає змогу отримати вельми гідний результат.

Запечена яловича грудинка з яловичини

Інгредієнти:

5 кг яловичої грудинки;

паприка;

часник;

сушені середземноморські трави;

гірчиця;

сіль, перець, оливкова олія.

Починайте готувати грудинку з видалення зайвого жиру, не видаляйте його повністю, обов'язково залиште трохи, бо це допоможе зберегти грудинку м'якою та соковитою. Приправте та посипте м'ясо гірчицею, зеленню та сіллю. Ретельно помасажувавши м'ясо, залишаємо його мінімум на 12 годин у холодильнику.

Коли час маринування мине, приступаємо до приготування. Майте на увазі, що грудинку доведеться готувати кілька годин, а потім вам доведеться загорнути її у фольгу, щоб продовжити приготування.

Візьміть деко і поставте біля його основи решітку, щоб м'ясо не торкалося дека безпосередньо і всі соки, що виділилися під час приготування, осідали на дні. Термометр необхідний для перевірки внутрішньої температури м'яса і бажаного ступеня готовності.

Поставити в духовку за температури 130°С на 2/3 години, щоб утворилася "скоринка", характерна скоринка. Грудинка має досягти температури 95°C у сердині. Потім дістаньте м'ясо з духовки і, намагаючись не обпектися, сформуйте згорток з алюмінієвої фольги, добре обернувши м'ясо.

Знову поставте в духовку на 2 години, температура грудинки має сягнути 92°C у серцевині. Коли м'ясо буде готове, дайте йому постояти 30-40 хвилин у вимкненій духовці.

Після закінчення цього часу наріжте грудинку скибочками завтовшки 1 см. Нарешті, ми рекомендуємо процідити м'ясний сік, який стік із м'яса, і подавати його як приправу до грудинки.

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