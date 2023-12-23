Проста і смачна страва: рецепт вінегрету з квашеною капустою

Зазвичай вінегрет готують із маринованими огірками, але квашена капуста теж підійде.

Салат Вінегрет — це традиційна зимова страва з коренеплодів. Зазвичай пікантності йому надають за допомогою маринованих, або квашених огірків.

Але огірки є не завжди, тож можна їх замінити квашеною капустою.

Вийде не менш смачно. Решта інгредієнтів вінегрету не змінюються. Фокус розповість, як його приготувати.

Вінегрет із квашеною капустою

Інгредієнти:

буряк — 2 шт;

морквина — 2 шт;

картопля середня — 3 шт;

велика цибулина — 1 шт;

квашена капуста — 200 г;

консервований зелений горошок — 100 г (за бажанням);

олія рослинна — 3 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль.

Буряк, моркву і картоплю для вінегрету треба вимити, і окремо відварити в мундирі до готовності.

Також можна запекти овочі в духовці, загорнувши у фольгу. Це займе близько години (залежить від розмірів овочів) у розігрітій до 200 градусів духовці. Тоді смак овочів буде більш насиченим.

У будь-якому випадку дайте овочам охолонути. Очистить і наріжте кубиками. Цибулю очистить, і наріжте її дуже дрібними кубиками.

Квашену капусту для вінегрету відіжміть і наріжте, бо такі вона зазвичай занадто довга. У великій мисці з'єднайте буряк, картоплю, цибулю, капусту та горошок. Перемішайте.

А тепер приготуйте заправку: змішайте рослинну олію, яблучний оцет і цукор. Злегка збийте і заправте салат. Посоліть до свого смаку.

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