Проста і смачна страва: рецепт вінегрету з квашеною капустою
Зазвичай вінегрет готують із маринованими огірками, але квашена капуста теж підійде.
Салат Вінегрет — це традиційна зимова страва з коренеплодів. Зазвичай пікантності йому надають за допомогою маринованих, або квашених огірків.
Але огірки є не завжди, тож можна їх замінити квашеною капустою.
Вийде не менш смачно. Решта інгредієнтів вінегрету не змінюються. Фокус розповість, як його приготувати.
Вінегрет із квашеною капустою
Інгредієнти:
- буряк — 2 шт;
- морквина — 2 шт;
- картопля середня — 3 шт;
- велика цибулина — 1 шт;
- квашена капуста — 200 г;
- консервований зелений горошок — 100 г (за бажанням);
- олія рослинна — 3 ст. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль.
Буряк, моркву і картоплю для вінегрету треба вимити, і окремо відварити в мундирі до готовності.
Також можна запекти овочі в духовці, загорнувши у фольгу. Це займе близько години (залежить від розмірів овочів) у розігрітій до 200 градусів духовці. Тоді смак овочів буде більш насиченим.
У будь-якому випадку дайте овочам охолонути. Очистить і наріжте кубиками. Цибулю очистить, і наріжте її дуже дрібними кубиками.
Квашену капусту для вінегрету відіжміть і наріжте, бо такі вона зазвичай занадто довга. У великій мисці з'єднайте буряк, картоплю, цибулю, капусту та горошок. Перемішайте.
А тепер приготуйте заправку: змішайте рослинну олію, яблучний оцет і цукор. Злегка збийте і заправте салат. Посоліть до свого смаку.
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