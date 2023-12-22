Рулет із лаваша з курячим фаршем: простий рецепт страви для тих, хто дуже зголоднів

Рулет виходить ситним і добре втамовує голод.

Рулет із лаваша з курячим фаршем — варіант легкого обіду, вечері або перекусу в школу і на роботу. На його приготування піде не більше ніж пів години, а приготована про запас страва допоможе добре втамувати голод, якщо немає часу на тривале готування в передсвяткові завантажені роботою дні. Рецептом цього перекусу поділилися в кулінарному блозі "Прості рецепти".

Рулет із лаваша з курячим фаршем

Інгредієнти:

лаваш бездріжджовий — 250 г;

фарш (куряче філе, картопля і цибуля) — 900 г;

болгарський перець — 100 г;

зелень (зелена цибуля і кріп) — 60 г;

сир твердий — 120 г;

яйце для змащування — 1 шт.

сіль і спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо начинку. Для цього куряче філе, картоплю сиру та ріпчасту цибулю пропустити через м'ясорубку. Замість філе можна взяти готовий курячий фарш. Кількість начинки кожен регулює за своїм смаком і кількістю осіб, на яких готується страва. Усе посолити, поперчити та добре розмішати.

Солодкий перець натерти на тертці. Зелень дрібно нарізати.

Розгорнути лаваш. Викласти на нього фарш, розподілити по всьому периметру. Далі викласти перець і зелень. Загорнути лаваш із начинкою в рулет, а зверху змастити яйцем.

Духовку розігріти до 180 градусів, після чого відправити рулети на деку, застеленому пергаментним папером, на 20 хвилин. Потім сир нарізати тонкими пластинками і викласти зверху на рулети. Випікати ще приблизно 10 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із лаваша, крабових паличок і вершкового сиру.