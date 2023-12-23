Економно і смачно: рецепт шаурми з сиром і пекінською капустою

Така шаурма популярна в Німеччині, де її частіше називають "донер".

Лаваш із великою кількістю смачної начинки, або шаурма, це смачний перекус, який легко приготувати у себе вдома. Зазвичай її готують із м'ясом, але є варіант шаурми, або донера без м'яса, але вона все одно вийде дуже смачною. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Шаурма з сиром і пекінською капустою

Інгредієнти:

4 листи лаваша;

400 г адигейського сиру;

4 великих листи пекінської капусти (200 г);

1 велика морквина (200 г);

1 середній помідор (100 г);

2 зубчики часнику (10 г);

4-5 гілочок кінзи або петрушки (15 г);

50 г майонезу;

70 г томатного соусу;

рослинна олія, сіль, свіжомелений чорний перець.

Тонко наріжте пекінську капусту, морквину натріть на крупній тертці. Часник очистіть і пропустіть через прес. Змішайте капусту, моркву і часник, заправте олією, сіллю і перцем.

Зелень дрібно наріжте і додайте до майонезу і томатного соусу. Можна досолити, якщо потрібно і поперчити за смаком.

Наріжте сир скибочками, змастіть олією та обсмажте на розігрітій сковороді до рум'яної скоринки з обох боків.

Викладіть перед собою лист лаваша, рівномірно змастіть усю поверхню соусом. На ближній до себе край викладіть чверть сиру і чверть салату.

Загорніть у рулет. Обсмажте шаурму на гриль-сковороді, або на звичайній сковорідці, але без олії, притискаючи лопаткою, щоб вона гарно підрум'янилася. Подавайте шаурму гарячою.

Можна додати в начинку свіжі помідори.

Також ви можете приготувати рулет із лаваша зі смачним салатом із крабовими паличками.