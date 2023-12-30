Яблучні булочки-равлики з корицею та горіхами: простий рецепт смачної випічки

Яблучні булочки-рулети — дуже просто приготувати.

Булочки з корицею та горіхами пекан — це дуже смачна дріжджова випічка. Начинку з вершкового масла, цукру та кориці доповнюють нарізаними кубиками яблука та горіхи пекан.

Яблучні рулети з корицею і горіхами пекан дуже смачні, вони готуються з тіста для булочок бріош, якому потрібен час від 2 до 3 годин, щоб воно стало таким м'яким. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

М'які й ароматні, ці булочки-равлики ідеально підходять для перекусу з чашкою чаю або фруктового соку.

Яблучні булочки-равлики з корицею та горіхами

Інгредієнти:

Для тіста (близько 12 булочок):

1 яйце кімнатної температури;

225 мл теплого незбираного молока;

60 г цукру;

450 г борошна;

7 г свіжих пивних дріжджів;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

1/2 стручка ванілі;

дрібка солі.

Для начинки:

150 г вершкового масла кімнатної температури;

100 г цукру;

1 столова ложка кориці;

100 г нарізаних горіхів пекан;

3 яблука;

сік половини лимона;

100 г цукрової пудри для глазурі.

Спочатку готуйте тісто. У чашу міксера вилийте яйце, молоко, цукор, сіль і ваніль і все добре перемішайте. Змішайте борошно з дріжджами і додавайте потроху, замішуючи на низькій швидкості близько десяти хвилин.

Щойно у вас вийде щільне тісто, додавайте м'яке вершкове масло по одному шматочку і продовжуйте місити, доки масло повністю не вбереться, а тісто не стане гладеньким і еластичним. Сформуйте кулю і дайте їй піднятися в чаші міксера під кришкою до збільшення вдвічі (від однієї до двох годин залежно від температури).

Приготуйте начинку, змішавши в мисці вершкове масло з цукром і корицею. Яблука наріжте дуже дрібними кубиками і збризніть їх лимонним соком.

Викладіть тісто на злегка посипану борошном дошку і розкачайте качалкою у квадрат розміром приблизно 30 х 30 см.

Лопаткою або тильною стороною ложки розподіліть суміш масла і кориці по всьому тісту, залишивши вільним сантиметр для ущільнення. Посипте кубиками яблук і нарізаними горіхами пекан і, нарешті, скрутіть і добре запечатайте рулет, защипнувши тісто на лінії змикання.

Гострим ножем спочатку розріжте рулет навпіл, виріжте приблизно по 6 кружечків у кожній і помістіть їх на деко, застелене папером для випічки. Накрийте харчовою плівкою і дайте піднятися, поки воно не збільшиться вдвічі: це займе близько години.

Готуйте в розігрітій до 200°C духовці близько двадцяти хвилин або поки булочки не стануть золотисто-коричневими. Дістаньте з духовки і дайте охолонути. Приготуйте глазур: змішайте цукрову пудру з кількома чайними ложками води доти, доки вона не стане густою.

Використовуйте глазур, щоб прикрасити булочки з яблуками.

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