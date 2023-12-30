Пікантна різдвяна ялинка з булочок: смачна випічка замість звичайного хліба

Ці булочки сподобаються всім.

Можна купити хліб у магазині, можна спекти його вдома, а можна замість великого буханця спекти маленькі булочки-бріоші з пряною заправкою.

Щоб прикрасити ними святковий стіл, просто розкладіть булочки у формі ялинки на деку. І ці булочки, приправлені травами, можна їсти окремо як закуску або в поєднанні з ковбасними виробами, сирами чи смачними мусами та паштетами. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Булочки бріоші

Інгредієнти:

250 г борошна;

250 г борошна Манітоби;

7 г сухих пивних дріжджів;

300 мл води;

30 г солоного вершкового масла;

1/2 чайної ложки сушеного часникового порошку;

1 чайна ложка цукрового піску;

2 чайні ложки дрібної солі;

60 мл оливкової олії;

розмарин, орегано, м'ята, перець і велика сіль для посипання.

Щоб приготувати пікантну різдвяну ялинку з булочок бріош, зберіть у чашу міксера всі сухі інгредієнти, крім солі. Вимішуйте на низькій швидкості, повільно додаючи воду. Коли у вас вийде однорідна суміш, додавайте вершкове масло в кілька прийомів, щоб воно ідеально змішалося.

Продовжуйте вимішувати до однорідності, додаючи сіль тільки наприкінці. Очевидно, ті самі операції можна виконати і шляхом замішування вручну. Перекладіть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою і дайте йому піднятися. Це займе близько двох годин.

Тим часом підготуйте приправу: дрібно наріжте ароматні трави в бажаній кількості та покладіть їх у миску з олією та перцем. Усе перемішайте і залиште осторонь.

Після закінчення цього часу, викладіть тісто на дошку і розділіть його на порції приблизно по 25 грамів. Має вийти близько тридцяти порцій. Руками надайте кожній порції тіста форму кулі, а потім вмочіть кожну кульку в приготовлену приправу так, щоб вона повністю їх покрила. І покладіть їх поруч одна з одною на деко, застелене папером для випічки, формуючи форму ялинки. Посипте сіллю, або сіллю пластівцями, накрийте харчовою плівкою і залиште підніматися на 30 хвилин.

Випікайте пікантну ялинку-бріош у розігрітій до 180°C духовці 25-30 хвилин, потім дістаньте її з духовки і дайте охолонути до подачі на стіл.

До таких булочок ідеально підійде діп-соус із лососем.