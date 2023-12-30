Ідеальна страва на вечерю: рецепт рису з куркою і овочами на сковороді

Можна навіть назвати цю страву пловом. Тільки готується вона простіше.

Якщо любите плов, але не хочете витрачати багато часу, спробуйте його легку версію: рис з куркою та овочами на сковороді. Тільки виберіть сковороду з бортиками. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Тетяна Приймак.

Рис з куркою та овочами на сковороді

Інгредієнти:

куряче філе - 400г;

рис - 150 г;

одна цибулина;

один болгарський перець;

одна невеличка морквина;

олія оливкова (для смаження);

вода - 400 г;

сіль, перець чорний мелений, петрушка.

Овочі попередньо чистимо і промиваємо в холодній воді. Куряче філе промиваємо та сушимо паперовими рушниками.

Мʼясо ріжемо брусочками і злегка обсмажуємо на сильному вогні з додаванням оливкової олії.

Моркву натираємо на крупній тертці, солодкий перець і цибулю ріжемо дрібними квадратиками.

Овочі всипаємо в сковороду з мʼясом і обсмажуємо все разом приблизно 5-7 хвилин при постійному помішуванні. Стежимо, щоб нічого не пригоріло.

Рис промиваємо в холодній воді кілька разів, поки вода не стане прозорою.

Додаємо до мʼяса і овочів промитий рис, мелений перець і сіль до свого смаку, лавровий лист, якщо хочете.

Також за бажанням додаємо будь-яку улюблену приправу для рису. Вливаємо фільтровану воду, накриваємо сковорідку кришкою і доводимо все до кипіння.

3 моменту закипання вогонь зменшуємо до мінімального і готуємо далі рис з куркою і овочами ще 20 хвилин. Потім виключаємо вогонь і лишаємо страву під кришкою на 15 хвилин.

Також ви можете приготувати до цієї страви смачний та простий салат із пекінської капусти.