Ідеальна страва на вечерю: рецепт рису з куркою і овочами на сковороді
Можна навіть назвати цю страву пловом. Тільки готується вона простіше.
Якщо любите плов, але не хочете витрачати багато часу, спробуйте його легку версію: рис з куркою та овочами на сковороді. Тільки виберіть сковороду з бортиками. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Тетяна Приймак.
Рис з куркою та овочами на сковороді
Інгредієнти:
- куряче філе - 400г;
- рис - 150 г;
- одна цибулина;
- один болгарський перець;
- одна невеличка морквина;
- олія оливкова (для смаження);
- вода - 400 г;
- сіль, перець чорний мелений, петрушка.
Овочі попередньо чистимо і промиваємо в холодній воді. Куряче філе промиваємо та сушимо паперовими рушниками.
Мʼясо ріжемо брусочками і злегка обсмажуємо на сильному вогні з додаванням оливкової олії.
Моркву натираємо на крупній тертці, солодкий перець і цибулю ріжемо дрібними квадратиками.
Овочі всипаємо в сковороду з мʼясом і обсмажуємо все разом приблизно 5-7 хвилин при постійному помішуванні. Стежимо, щоб нічого не пригоріло.
Рис промиваємо в холодній воді кілька разів, поки вода не стане прозорою.
Додаємо до мʼяса і овочів промитий рис, мелений перець і сіль до свого смаку, лавровий лист, якщо хочете.
Також за бажанням додаємо будь-яку улюблену приправу для рису. Вливаємо фільтровану воду, накриваємо сковорідку кришкою і доводимо все до кипіння.
3 моменту закипання вогонь зменшуємо до мінімального і готуємо далі рис з куркою і овочами ще 20 хвилин. Потім виключаємо вогонь і лишаємо страву під кришкою на 15 хвилин.
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