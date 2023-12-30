Корисні лайфхаки: як вибрати смачний оселедець для салату та правильно його почистити

Якщо збираєтеся готувати в новорічну ніч оселедець під шубою, що потрібно вибрати правильні інгредієнти.

Оселедець під шубою — один із найпопулярніших новорічних салатів. Можна купити готове філе, а можна купити тушку й очистити її. Але вибрати хорошу рибку нелегко. Варто скористатися нашими лайфхаками, щоб вам салат вийшов дуже смачним.

Фокус розповість, як вибрати смачний оселедець і очистити його. Найсмачніший оселедець — оселедець, який був засолений цілим, непатраний.

Під час купівлі оселедця обов'язково зверніть увагу на товщину його спинки. Що товща спинка оселедця, то він жирніший і смачніший. Краще вибрати тушку самця, вони зазвичай жирніші. Відрізнити їх можна за більш витягнутою головою, великим розміром і більш підтягнутим черевцем.

Колір шкірки має бути рівним і блискучим, без пошкоджень і деформацій. Якщо натиснути пальцем на тушку, на ній не повинно залишатися плям.

Очі у свіжого оселедця мають бути ясні, зябра рожеві, а не бордові або коричневі. Риба не повинна бути слизькою і вона має пахнути сіллю та свіжістю. Якщо запах вам не подобається — не купуйте рибу.

Зазвичай продають або тихоокеанський, або атлантичний оселедець. У тихоокеанському зазвичай більше жиру, тому він смачніший.

Коли ви вибрали оселедець, потрібно його правильно почистити. Відрізаємо в риби голову. Розрізаємо черевце, виймаємо ікру або молоки і ретельно вичищаємо від чорної плівки.

Відрізаємо хвіст і зрізаємо краї черевця, щоб філе вийшло красивим і рівним.

Робимо акуратний надріз уздовж спинки і видаляємо спинний плавник. Знімаємо шкіру з одного боку. Потім з іншого і зрізаємо плавник із боку черевця.

Проводимо пальцем уздовж хребта й акуратно відокремлюємо обидва філе від хребта. Тепер озбройтеся пінцетом і видаліть дрібні кісточки з філе. Коли призвичаїтеся, ця процедура займатиме у вас не більше 15 хвилин.

Тепер наріжте філе на шматочки і можете готувати оселедець по шубою. Або просто подати рибу до столу зі скибочками цибулі.