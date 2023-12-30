М'ятна панакота: рецепт ніжного десерту

Це простий, свіжий і смачний десерт.

М'ята і шоколад — чудове поєднання, яке точно вас підкорить. Панакота, традиційні італійські ласощі, за цим рецептом точно вам сподобається. Рецептом поділилися на сайті Un Pizzico Di Peperosa.

Інгредієнти розраховані на силіконову форму діаметром 20-22 см.

М'ятна панакота

Інгредієнти:

1 л вершків;

250 мл незбираного молока;

150 г цукрової пудри;

25 г листового желатину;

100 мл м'ятного сиропу.

Для ганашу:

100 г темного шоколаду;

100 мл вершків.

Замочіть листи желатину в холодній воді на 10 хвилин. У каструлю виливаємо рідкі вершки та молоко, додаємо цукрову пудру і нагріваємо на слабкому вогні, помішуючи, але не доводячи до кипіння. Це займе приблизно 5 хвилин. Вимкніть вогонь.

Злийте воду із желатину і відіжміть, додайте його в крем, помішуючи до повного розчинення, потім додайте м'ятний сироп.

Вилийте панакоту в силіконову форму, попередньо змочену водою або лікером за смаком, і поставте в холодильник на 6-8 годин або до повного застигання.

Коли панакота повністю застигне, акуратно перекладіть її на сервірувальну тарілку і поставте в холодильник мінімум на 4 години.

Перед подачею приготуйте шоколадний ганаш: спочатку наріжте темний шоколад і вилийте його в миску.

Нагрійте вершки, поки вони не досягнуть точки кипіння.

Вилийте гарячі вершки на шоколад і швидко перемішайте від центру до країв, щоб шоколад розтопився. Дайте охолонути.

Дістаньте панакоту з холодильника і ложкою розподіліть ганаш по поверхні. Прикрасьте листям свіжої м'яти.

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