Найсмачніший десерт: як приготувати торт "Вишня в шоколаді"
Цей торт дуже просто готувати.
Якщо любите солодке, але не хочете готувати торт із великою кількістю інгредієнтів та випікати окремі коржі, то спробуйте цей рецепт. Торт "Вишня в шоколаді" готується швидко і виходить дуже смачним. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком tomka_recepti.
Торт "Вишня в шоколаді"
Інгредієнти:
Для тіста:
- згущене молоко – 380 г;
- яйця — 2 шт;
- мука — 120 г;
- какао — 20 г;
- розпушувач — 10 г.
Для крему:
- вершки (30-36%) — 300 мл;
- крем сир(маскарпоне) — 150 г;
- цукрова пудра — 50-100 г.
Для джема:
- вишні – 250 г;
- цукор – 70 г;
- крохмаль – 1 ст. л.
Згущене молоко та яйця перемішуємо за допомогою міксера. Додайте муку, какао та розпушувач. Добре перемішайте.
Виливаємо тісто на деко застелене пергаментом, розрівнюємо в прямокутник. Випікаємо при 180 градусах 10-15 хвилин, поки корж не буде готовий.
Щоб приготувати крем, змішуємо всі інгредієнти міксером у пишну масу. ⠀
А для джема покладіть вишні (свіжі, або морожені) без кісточок у каструльку, засипте цукром, коли ягоди дадуть сік, додайте крохмаль і готуйте до загустіння.
Коли всі складові готові, пора збирати торт. Розріжте корж на чотири рівні коржа і чередуйте: спочатку корж, потім багато крему, потім джем і повторити, поки у вас не закінчаться коржі. Завершіть торт останнім коржом. Обмажте торт кремом зверху та з боків. Поставте в холодильник на ніч. Але можна ним поласувати вже і через декілька годин.
За бажанням, зверху торт можна полити розтопленим шоколадом із вершками.
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