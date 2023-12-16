Найсмачніший десерт: як приготувати торт "Вишня в шоколаді"

Цей торт дуже просто готувати.

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Якщо любите солодке, але не хочете готувати торт із великою кількістю інгредієнтів та випікати окремі коржі, то спробуйте цей рецепт. Торт "Вишня в шоколаді" готується швидко і виходить дуже смачним. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком tomka_recepti.

Торт "Вишня в шоколаді"

Інгредієнти:

Для тіста:

згущене молоко – 380 г;

яйця — 2 шт;

мука — 120 г;

какао — 20 г;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

вершки (30-36%) — 300 мл;

крем сир(маскарпоне) — 150 г;

цукрова пудра — 50-100 г.

Для джема:

вишні – 250 г;

цукор – 70 г;

крохмаль – 1 ст. л.

Згущене молоко та яйця перемішуємо за допомогою міксера. Додайте муку, какао та розпушувач. Добре перемішайте.

Виливаємо тісто на деко застелене пергаментом, розрівнюємо в прямокутник. Випікаємо при 180 градусах 10-15 хвилин, поки корж не буде готовий.

Щоб приготувати крем, змішуємо всі інгредієнти міксером у пишну масу. ⠀

А для джема покладіть вишні (свіжі, або морожені) без кісточок у каструльку, засипте цукром, коли ягоди дадуть сік, додайте крохмаль і готуйте до загустіння.

Коли всі складові готові, пора збирати торт. Розріжте корж на чотири рівні коржа і чередуйте: спочатку корж, потім багато крему, потім джем і повторити, поки у вас не закінчаться коржі. Завершіть торт останнім коржом. Обмажте торт кремом зверху та з боків. Поставте в холодильник на ніч. Але можна ним поласувати вже і через декілька годин.

За бажанням, зверху торт можна полити розтопленим шоколадом із вершками.

Також ви можете приготувати смачний шоколадний торт Захер.