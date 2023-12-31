Доступний делікатес: рецепт паштету з лососевих обрізків (відео)

Паштет дуже смачний із тостами і як намазка на бутерброди.

Лосось — це не просто дуже смачна, а й не менш корисна риба. М'ясо лосося має в складі цілий комплекс корисних речовин — вітаміни А і В, які покращують колір обличчя і загальний стан шкіри. У червоній рибі міститься добова норма вітаміну D, і половина добової норми B12, а також калій і фосфор, які сповільнюють процеси старіння і зміцнюють кістки. Пропонуємо урізноманітнити своє меню і приготувати паштет із лососевих обрізків за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він виходить дуже ніжним і має приголомшливий смак.

Паштет із лососевих обрізків

Інгредієнти:

лососеві обрізки — 1 кг;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

вершкове масло — 50 г;

сіль, перець;

мускатний горіх (дрібка);

копчена паприка — 1,5 ч. л;

вершки 30-40% — 100 мл;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування:

На вершковому маслі обсмажити цибулю з морквою до м'якості. Обрізки нарізати на дрібні шматочки, щоб рівномірно готувалися, і додати їх до овочів. Туди ж — сіль, перець, лавровий лист і мускатний горіх. Смажити все протягом 5 хвилин на великому вогні

Потім необхідно зменшити вогонь до середнього, додати копчену паприку і вершки, готувати ще 2 хвилини.

Готову масу відкинути на сито, а потім пересипати в блендер. Збити паштет, поступово додаючи проціджений жир, доти, доки не вийде потрібна густота паштету. Спробувати на сіль і додати її за потреби.

Скласти паштет у скляний посуд і поставити в холодильник до застигання.

Раніше Фокус писав, як приготувати паштет із курячої печінки з яблуками.