Доступний делікатес: рецепт паштету з лососевих обрізків (відео)
Паштет дуже смачний із тостами і як намазка на бутерброди.
Лосось — це не просто дуже смачна, а й не менш корисна риба. М'ясо лосося має в складі цілий комплекс корисних речовин — вітаміни А і В, які покращують колір обличчя і загальний стан шкіри. У червоній рибі міститься добова норма вітаміну D, і половина добової норми B12, а також калій і фосфор, які сповільнюють процеси старіння і зміцнюють кістки. Пропонуємо урізноманітнити своє меню і приготувати паштет із лососевих обрізків за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Він виходить дуже ніжним і має приголомшливий смак.
Паштет із лососевих обрізків
Інгредієнти:
- лососеві обрізки — 1 кг;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль, перець;
- мускатний горіх (дрібка);
- копчена паприка — 1,5 ч. л;
- вершки 30-40% — 100 мл;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування:
На вершковому маслі обсмажити цибулю з морквою до м'якості. Обрізки нарізати на дрібні шматочки, щоб рівномірно готувалися, і додати їх до овочів. Туди ж — сіль, перець, лавровий лист і мускатний горіх. Смажити все протягом 5 хвилин на великому вогні
Потім необхідно зменшити вогонь до середнього, додати копчену паприку і вершки, готувати ще 2 хвилини.
Готову масу відкинути на сито, а потім пересипати в блендер. Збити паштет, поступово додаючи проціджений жир, доти, доки не вийде потрібна густота паштету. Спробувати на сіль і додати її за потреби.
Скласти паштет у скляний посуд і поставити в холодильник до застигання.
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