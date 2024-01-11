Хлібний омлет: рецепт смачної страви до сніданку

Це дуже простий рецепт, що дає змогу використовувати черствий хліб. Ця страва точно припаде вам до душі.

Хлібний омлет стане прекрасною другою стравою для сімейних обідів. Його також можна брати з собою на пікніки та на роботу. І поїздки за місто. Завдяки простому, але дуже ніжному смаку, він сподобається всім: і дорослим, і дітям.

Хлібний омлет дуже легко приготувати, і це недорога та ситна страва для всієї родини. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Його можна подавати з гарніром зі свіжих помідорів і додати шинки, якщо хочете. Нарізаний квадратиками, цей омлет можна подавати як закуску.

Якщо у вас також є зелена цибуля і трохи чебрецю або майорану, додайте їх до нарізаної петрушки: результат буде ще кращим.

Хлібний омлет

Інгредієнти:

2 скибочки черствого хліба;

1 склянка молока;

6 яєць;

2 столові ложки Грана Падано;

1 гілочка петрушки;

оливкова олія та вершкове масло.

Щоб приготувати хлібний омлет, видаліть із черствого хліба скоринки та наріжте його шматочками. Зберіть у миску та залийте молоком. Яйця розбиваємо в миску, злегка збиваємо виделкою, потім додаємо віджатий хліб, тертий сир Грана Падано, нарізану петрушку, сіль і свіжомелений перець.

Ретельно перемішайте, поки хліб не стане м'яким і всі інгредієнти не змішаються ідеально. У сковороді з антипригарним покриттям нагрійте дві столові ложки олії та шматочок вершкового масла. Влийте суміш і готуйте, як звичайний омлет, близько десяти хвилин або поки нижній бік не стане золотистим.

Переверніть його і продовжуйте готувати ще кілька хвилин, щоб підрум'янився й інший бік. Перекладіть хлібний омлет на тарілку і подавайте теплим або холодним.

Також ви можете приготувати смачний яблучний омлет на десерт.