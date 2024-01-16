Райський торт: простий рецепт смачної випічки
М'який і ароматний райський торт дуже просто приготувати. Ви можете присипати його цукровою пудрою.
Райський торт — це класичний десерт із Ломбардії, який легко та швидко готується. Зазвичай його вживають на сніданок або перекус. А доповнюють його простою цукровою пудрою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Назва цього ломбардського торта походить від вигуку відвідувача знаменитої Pasticceria Vigoni в Павії ще 1878 року. Спробувавши його, він вигукнув: "Це райський торт!". Відтоді його і стали так називати.
Райський торт
Інгредієнти:
- 125 г м'якого вершкового масла;
- 125 г цукрової пудри;
- 2 цілих яйця;
- 2 яєчних жовтки;
- 80 г борошна;
- 80 г кукурудзяного крохмалю;
- 4 г розпушувача;
- терта цедра лимона.
Залиште вершкове масло за кімнатної температури на кілька годин або розм'якшіть його в мікрохвильовій печі, поставивши туди на 20 секунд. У мисці дерев'яною ложкою змішайте масло з цукровою пудрою.
Коли воно стане красивим і пінистим, додайте і перемішайте яєчні жовтки та яйця. Потім просійте борошно разом із розпушувачем.
Знову попрацюйте дерев'яною ложкою, поки всі інгредієнти не змішаються. Нарешті, додайте терту цедру лимона і продовжуйте перемішувати, поки суміш не стане пінистою. Змастіть маслом і посипте борошном форму для кексу та вилийте в неї суміш. Вирівняйте поверхню гладким ножем. Випікайте за температури 175° приблизно 30-35 хвилин.
Дістаньте, дайте охолонути і посипте Райський торт цукровою пудрою.
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