Шоколадний бісквіт: простий рецепт смачної випічки

Ніжний і маслянистий шоколадний бісквіт — це вишуканий десерт. Він ідеально пасує до чашки чаю або кави.

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Шоколадний бісквіт за цим рецептом виходить м'яким і ніжним, з насиченим смаком.

Цей бісквіт готують з 18 століття, а на авторство цього рецепта претендують Англія, Франція та Німеччина. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Шоколадний бісквіт

Інгредієнти:

Для тіста:

225 г вершкового масла;

250 г цукру;

4 яйця кімнатної температури;

180 г борошна;

25 г какао-порошку;

60 мл окропу;

4 г розпушувача;

1/2 стручка ванілі;

1 щіпка солі.

Для прикраси:

90 г темного шоколаду;

25 г нарізаного кубиками вершкового масла;

1 столова ложка рідкого меду.

Щоб приготувати шоколадний бісквіт, змішайте какао з окропом у мисці до отримання однорідної маси. Дайте охолонути. Тим часом у чаші міксера збийте (на середній-високій швидкості) масло, цукор і насіння ванілі. У вас має вийти добре збита суміш.

Додавайте яйця по одному, добре перемішуючи і переконуючись, що попереднє добре змішалося, перш ніж додавати наступне. Потім додайте какао-суміш і в останню чергу просіяне борошно разом із розпушувачем і дрібкою солі.

Перемішуйте, поки маса не стане однорідною. Вилийте тісто в прямокутну форму розміром 23 x 11, вистелену папером для випічки. Випікайте в розігрітій до 175° духовці 55-60 хвилин або доки зубочистка, встромлена в центр бісквіта, не буде виходити сухою і чистою.

Дістаньте з духовки, дайте охолонути, потім вийміть із форми. Приготуйте глазур: розтопіть на водяній бані шоколад з маслом і медом.

Зніміть глазур з вогню і дайте охолонути, постійно помішуючи, суміш має бути густою і в'язкою. Вилийте глазур на торт, дозволяючи їй стікати з боків. Перед подачею дайте шоколадному бісквіту повністю охолонути.

Також ви можете приготувати дуже смачний апельсиновий бісквіт.