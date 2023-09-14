Ароматна та пишна випічка: рецепт апельсинового бісквіта

Апельсиновий бісквіт, або апельсиновий хліб, це типова сицилійська страва, яку може приготувати будь-хто.

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Якщо любите аромат цитрусових і апельсини, то час спекти смачнючий апельсиновий бісквіт. Це типова сицилійська страва, особливість якої полягає в дуже інтенсивному цитрусовому смаку.

Ці ласощі дуже легко приготувати, і краще використовувати соковиті та стиглі апельсини. Адже вони підуть у випічку цілком, разом зі шкіркою. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Апельсиновий бісквіт

Інгредієнти:

3 яйця;

250 г цукру;

250 г борошна;

100 г вершкового масла;

1 стиглий апельсин;

50 мл молока;

1 пакетик розпушувача;

1 чайна ложка ванільної есенції;

2 столові ложки цукрової пудри.

Добре вимийте апельсин і подрібніть його в блендері цілком разом зі шкіркою. Насіння краще видалити.

У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення піни.

Додайте тепле розтоплене вершкове масло, апельсинове пюре, молоко і ваніль і добре перемішайте.

Додайте борошно та розпушувач. І вимішуйте, поки не отримаєте однорідну суміш. Вилийте її у форму, змащену олією і посипану борошном, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

Коли охолоне, приготуйте глазур, змішавши цукрову пудру з апельсиновим соком.

Вилийте глазур на апельсиновий хліб, прикрасьте його апельсиновими часточками та подавайте.

Якщо любите смачну оригінальну випічку, приготуйте смачний пиріг із грушею та лимоном.