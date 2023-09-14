Ароматна та пишна випічка: рецепт апельсинового бісквіта
Апельсиновий бісквіт, або апельсиновий хліб, це типова сицилійська страва, яку може приготувати будь-хто.
Якщо любите аромат цитрусових і апельсини, то час спекти смачнючий апельсиновий бісквіт. Це типова сицилійська страва, особливість якої полягає в дуже інтенсивному цитрусовому смаку.
Ці ласощі дуже легко приготувати, і краще використовувати соковиті та стиглі апельсини. Адже вони підуть у випічку цілком, разом зі шкіркою. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.
Апельсиновий бісквіт
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 250 г цукру;
- 250 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 1 стиглий апельсин;
- 50 мл молока;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 чайна ложка ванільної есенції;
- 2 столові ложки цукрової пудри.
Добре вимийте апельсин і подрібніть його в блендері цілком разом зі шкіркою. Насіння краще видалити.
У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення піни.
Додайте тепле розтоплене вершкове масло, апельсинове пюре, молоко і ваніль і добре перемішайте.
Додайте борошно та розпушувач. І вимішуйте, поки не отримаєте однорідну суміш. Вилийте її у форму, змащену олією і посипану борошном, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
Коли охолоне, приготуйте глазур, змішавши цукрову пудру з апельсиновим соком.
Вилийте глазур на апельсиновий хліб, прикрасьте його апельсиновими часточками та подавайте.
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