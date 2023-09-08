Пиріг із грушею та лимоном: найкращий варіант десерту на вихідні

Пікантний пиріг зі смаком груші та кислинкою лимона напевно підніме вам настрій і потішить сім'ю.

Related video

Сливовий пиріг із грушею та лимоном — простий у приготуванні десерт на сніданок, ароматний і дуже смачний. Це простий десерт, насичений шматочками груші, до якого ви також можете додати зацукровані кубики імбиру, якщо хочете, щоб надати трохи пікантності. Кондитери сайту Misya вважають, що цей пиріг ідеальний для частування на вихідні.

Пиріг із грушею та лимоном

Інгредієнти на форму 33х13 см:

4 яйця;

200 г цукру;

350 г борошна;

100 мл рослинної олії;

100 мл води;

1 лимон;

2 груші;

1 пакетик розпушувача.

Як приготувати пиріг із грушами та лимоном? Збийте яйця з цукром і тертою цедрою лимона до отримання набряклої та пінистої суміші.

Додайте олію, лимонний сік і воду. Потім додайте борошно та розпушувач і замісіть однорідне тісто. Очистіть груші та наріжте їх кубиками. Додайте їх у тісто і добре перемішайте.

Вилийте суміш у змащену маслом і посипану борошном форму для хліба. Потім випікайте в розігрітій до 180° градусів духовці близько 35 хвилин.

Перед подачею дайте пирогу охолонути.

А ще на ці вихідні радимо приготувати дуже смачний паштет із м'яса індички. Паштет за цим рецептом виходить неймовірно смачним.