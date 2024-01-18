Рецепт зі Швейцарії: як приготувати дуже смачний горіховий пиріг

Горіховий торт, або пиріг "Енгадін" — типовий десерт швейцарського кантону Граубюнден. Він виходить дивовижно смачним завдяки карамелі та горіхам у начинці.

Якщо любите щось нове, то спробуйте цей оригінальний пиріг, який готують в одному з кантонів Швейцарії. Торт, або пиріг "Енгадін" готують із пісочного тіста зі смачною карамельно-горіховою начинкою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Як завжди, наша порада для ідеального пісочного тіста — дайте йому достатньо часу відпочити в холодильнику, перш ніж розкачувати та випікати.

Горіховий пиріг "Енгадін"

Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

300 г борошна;

180 г вершкового масла кімнатної температури;

120 г цукрової пудри;

2 яйця.

Для начинки:

150 г цукру;

200 г подрібнених волоських горіхів;

1 дл густих вершків;

20 г вершкового масла;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. лимонного соку.

Приготування горіхового торта "Енгадін" почніть із тіста. У чашу міксера покладіть борошно з маслом шматочками, додайте яйце, збите з цукром, і замісіть тісто насадкою для тіста до отримання однорідної маси. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку і помістіть у холодильник мінімум на 30 хвилин.

Після того, як тісто відпочине, змастіть вершковим маслом і борошном форму для пирога діаметром 24 см. Розкачайте качалкою трохи більше половини тіста до товщини близько 3 мм, вирівняйте форму, довівши тісто до краю, і помістіть застелену форму і тісто, що залишилося, накриті харчовою плівкою, в холодильник.

Тим часом помістіть 75 грамів цукру з двома або трьома столовими ложками води в каструлю з антипригарним покриттям, поставте на середній або сильний вогонь, поки він не почне карамелізуватися. Потім зменшіть вогонь і, часто струшуючи каструлю, щоб цукор не підгорів, дайте йому повністю карамелізуватися. В іншій каструлі доведіть до кипіння решту цукру з медом, лимонним соком, олією та вершками, потім додайте його до карамелі та, добре помішуючи, знову доведіть до кипіння.

Додайте крупно нарізані волоські горіхи, перемішуйте кілька секунд, щоб вони ідеально змішалися з сумішшю, а потім зніміть каструлю з вогню. Поки суміш остигає, розкачайте залишки тіста в диск, що підходить для покриття торта. Потім вилийте начинку всередину заздалегідь підготовленої оболонки, добре її розрівнявши.

Тісто, що виступає з форми, складіть по краях до центру, змастіть його трохи збитим яйцем, розведеним із ложкою води, і закрийте корж другим диском. Також змастіть поверхню яйцем і запікайте в розігрітій до 190° духовці 50 хвилин.

Коли поверхня торта набуде гарного золотистого кольору, дістаньте його з духовки та перекладіть із форми на решітку для торта, де він зможе охолонути. Горіховий пиріг "Енгадін" ще смачніший, якщо його з'їсти на наступний день після приготування, і його можна зберігати протягом кількох днів.

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