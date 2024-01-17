Сільський торт із горіхами та кавою: простий рецепт смачної випічки
Цей десерт готується за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів. І він ідеально підходить для сніданку.
Сільський торт із горіхами та кавою — чудовий десерт, яким можна насолодитися до останньої крихти. Ідеально підходить для сніданку, а також для ситного перекусу або смачної перерви в будь-який час дня. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Як і всі прості десерти, сільський горіхово-кавовий пиріг ідеально підходить для сніданку з чашкою молока, чудовий і ситний як закуска.
Торт із горіхами та кавою
Інгредієнти:
- 200 г ядер волоських горіхів;
- 200 г борошна;
- 150 г цукру;
- 120 г вершкового масла;
- 2 великих яйця;
- Приблизно 1 дл кави;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 стручок ванілі;
- сіль.
Почніть готувати горіхово-кавовий торт у сільському стилі, нарізавши половину волоських горіхів дуже дрібно, а половину, що залишилася, — крупніше. У мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром.
Додайте яєчні жовтки, збиті з дрібкою солі, до олійно-цукрового крему і ретельно перемішайте вінчиком. Просійте борошно з розпушувачем і почніть поступово додавати його до суміші, чергуючи її з кавою, дрібно нарізаними волоськими горіхами і ваніллю. Продовжуйте збивати тісто вінчиком, поки всі інгредієнти ідеально не змішаються.
Нарешті, додайте яєчні білки, збиті до жорстких піків, використовуючи дерев'яну ложку і намагаючись змішувати їх обережними рухами знизу вгору.
Змастіть олією і посипте борошном роз'ємну форму діаметром приблизно 22 см і вилийте суміш, добре розрівнюючи її лопаткою або тильною стороною ложки. Посипте поверхню торта рештою подрібнених волоських горіхів і запікайте в гарячій духовці за температури 190° близько 50 хвилин.
Дістаньте торт із духовки і дайте йому охолонути. Потім перекладіть його на сервірувальну тарілку і подавайте.
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