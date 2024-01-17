Сільський торт із горіхами та кавою: простий рецепт смачної випічки

Цей десерт готується за лічені хвилини з найпростіших інгредієнтів. І він ідеально підходить для сніданку.

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Сільський торт із горіхами та кавою — чудовий десерт, яким можна насолодитися до останньої крихти. Ідеально підходить для сніданку, а також для ситного перекусу або смачної перерви в будь-який час дня. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Як і всі прості десерти, сільський горіхово-кавовий пиріг ідеально підходить для сніданку з чашкою молока, чудовий і ситний як закуска.

Торт із горіхами та кавою

Інгредієнти:

200 г ядер волоських горіхів;

200 г борошна;

150 г цукру;

120 г вершкового масла;

2 великих яйця;

Приблизно 1 дл кави;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

сіль.

Почніть готувати горіхово-кавовий торт у сільському стилі, нарізавши половину волоських горіхів дуже дрібно, а половину, що залишилася, — крупніше. У мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром.

Додайте яєчні жовтки, збиті з дрібкою солі, до олійно-цукрового крему і ретельно перемішайте вінчиком. Просійте борошно з розпушувачем і почніть поступово додавати його до суміші, чергуючи її з кавою, дрібно нарізаними волоськими горіхами і ваніллю. Продовжуйте збивати тісто вінчиком, поки всі інгредієнти ідеально не змішаються.

Нарешті, додайте яєчні білки, збиті до жорстких піків, використовуючи дерев'яну ложку і намагаючись змішувати їх обережними рухами знизу вгору.

Змастіть олією і посипте борошном роз'ємну форму діаметром приблизно 22 см і вилийте суміш, добре розрівнюючи її лопаткою або тильною стороною ложки. Посипте поверхню торта рештою подрібнених волоських горіхів і запікайте в гарячій духовці за температури 190° близько 50 хвилин.

Дістаньте торт із духовки і дайте йому охолонути. Потім перекладіть його на сервірувальну тарілку і подавайте.

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