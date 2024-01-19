Горіховий штрудель за простим рецептом: як приготувати смачну випічку

Якщо любите тонке листкове тісто і багато начинки, спробуйте приготувати цей смачний штрудель.

Штруделі можна готувати з будь-якою начинкою, нехай класикою і вважається штрудель із яблуками та корицею, але ви можете також приготувати смачну випічку з горіхами. Для цього знадобиться трохи часу і найпростіші інгредієнти. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Горіховий штрудель

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна;

1 яйце;

2 столові ложки рослинної олії;

сіль.

Для начинки:

200 г ядер волоських горіхів;

1 склянка незбираного молока;

150 г меду;

1 лимон.

А також:

1 яєчний жовток;

молоко.

Приготуйте тісто: на робочій поверхні замісіть усі зазначені інгредієнти до отримання гладкої та м'якої маси, лише за потреби додаючи теплу воду. Нагрійте велику миску з киплячою водою, висушіть її, накрийте гарячою мискою тісто і залиште так приблизно на годину.

У мисці ретельно змішайте очищені та добре подрібнені ядра волоських горіхів із молоком, медом і тертою цедрою лимона.

За допомогою качалки розкачайте тісто завтовшки один сантиметр, використовуючи зовсім небагато борошна, викладіть тісто на кухонний рушник, кінчиками пальців потончіть краї тіста, намагаючись не порвати його, викладіть на нього горіхову начинку і скачайте штрудель. За необхідності скористайтеся рушником.

Застеліть деко пергаментом і викладіть на нього штрудель, надавши йому легкої форми підкови. Змастіть штрудель яєчним жовтком, розведеним у невеликій кількості молока, і випікайте в розігрітій до 180° духовці близько 30 хвилин. Дістаньте, дайте штруделю постояти кілька хвилин, наріжте скибочками і подавайте.

Також ви можете приготувати смачний пиріг із горіхами та кавою.