Капуста Кімчі: простий рецепт популярної корейської закуски

Зима — час переходу на домашні квашені салати та закуски. І крім звичайної квашеної капусти ви можете приготувати корейську кімчі.

Звичну нам квашену капусту готують із білокачанної капусти, а для кімчі використовують так звану пекінську капусту. Зазвичай її заготовляють у величезних кількостях і в Кореї для цього збирається вся родина. 60 качанів для заготівлі — це не межа на батьківщині цього рецепта. Способом приготування поділилися на каналі FoodKor.

У цьому рецепті використовується всього один качан і він трохи простіший, ніж класичний рецепт. Ви впораєтеся з ним і самостійно.

Кімчі з пекінської капусти

Інгредієнти:

1 качан пекінської капусти;

100 г дайкона;

1 морква;

1 цибулина;

4 зубчики часнику;

4 стебла зеленої цибулі;

3 см кореня імбиру;

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. морської солі;

1 ст. л. кухонної солі;

½ ст. л. цукру;

½ ст. л. рисового борошна;

1 ст. л. паприки;

1 ч. л. пластівців чилі.

Розріжте качан капусти вздовж на 4 частини. Змішайте обидва види солі та посипте кожен лист капусти. Складіть у велику миску, влийте 500 мл холодної води, накрийте харчовою плівкою і приберіть у холодильник на ніч. Але хоча б кожні півтори години перевертайте капусту.

Злийте розсіл у невелику каструлю, додайте цукор і рисове борошно. Доведіть до кипіння і готуйте на повільному вогні близько п'яти хвилин. У вас має вийти густа маса. Остудіть, додайте соєвий соус, паприку, пластівці чилі та перемішайте.

Обидва види цибулі дрібно наріжте, подрібніть часник і натріть імбир на дрібній тертці. З'єднайте з пастою з рисового борошна і перемішайте занурювальним блендером. Дайкон і моркву тонко наріжте і додайте до пасти.

Дістаньте капусту з холодильника. Розподіліть гостру пасту з овочами між листям і щільно укладіть у контейнер із герметичною кришкою. Залиште для ферментації 24 години, а потім приберіть у холодильник. Смачною вона стане вже дня через чотири.

Також ви можете приготувати смачну цвітну капусту, запечену з грибами та сиром.