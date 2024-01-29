Смачний холодний десерт: як приготувати банановий чізкейк
Смачний і свіжий банановий чізкейк — ідеальний десерт. І його дуже просто приготувати.
Банановий чізкейк ідеально підходить для використання стиглих бананів і є одним зі швидких десертів, який можна приготувати без особливих зусиль. Рецептом поділилися на сайті Primo Chef.
Банановий чізкейк
Інгредієнти:
- 200 г сухого печива;
- 100 г вершкового масла;
- 400 г сиру Філадельфія;
- 300 мл свіжих вершків;
- 150 г цукру;
- 10 г листового желатину;
- 1/2 лимона;
- 250 г стиглих бананів.
Спочатку приготуйте основу, подрібнивши печиво в кухонному комбайні та змішавши з розтопленим вершковим маслом. Потім розподіліть крихту по дну роз'ємної форми діаметром 22 см, дно якої застелене папером для випічки, і добре притисніть тильним боком ложки. Відправте в холодильник на 30 хвилин.
Тим часом приготуйте крем. Спочатку змішайте банани з половиною цукру і лимонним соком до отримання пюре.
Окремо збийте вершки електричним вінчиком, потроху додаючи цукор. Додайте сир і бананове пюре, продовжуючи збивати.
Замочіть желатин на 10 хвилин у холодній воді, розтопіть його у вершках і злегка нагрійте в каструлі. Додайте його до вершкового сиру і вилийте все на вже остиглу основу.
Розрівняйте його і залиште застигати в холодильнику мінімум на 4 години.
Прикрасьте нарізаним бананом за бажанням.
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