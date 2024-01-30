Курячі стегенця з медом і томатним соусом: як приготувати смачну страву

У маринаді є все, щоб куряче м'ясо стало соковитим і ніжним. Приготувати так можна будь-яку частину курки.

Якщо любите курку і пробувати нові маринади, то цей рецепт точно припаде вам до душі. Маринад надає курячому м'ясу м'якості та пікантності. Ця страва ідеально підходить для гарніру з білого рису, або її можна подати до картопляного пюре. Рецептом поділилися на сайті Telegraph.

Його можна приготувати в духовці, або використати для літнього пікніка і посмажити таким чином замариновані стегенця на грилі.

Курячі стегенця з медом

Інгредієнти:

2 столові ложки томатного пюре;

сік ½ лимона;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка паприки;

1 чайна ложка порошку пажитника;

½ склянки томатного кетчупу;

4 столові ложки рідкого меду;

8 курячих стегенець без шкіри та кісток.

Помістіть усі інгредієнти, крім курки, у велику миску і перемішайте. Можна також додати приправу гарам масала, якщо вам хочеться надати страві пряних ноток індійської кухні.

Покладіть курку в миску і руками втирайте маринад у м'ясо, поки не переконаєтеся, що всі шматочки м'яса рівномірно вкриті маринадом і приправами.

Відправте курку в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

Після готуйте курку на грилі по 6-8 хвилин з кожного боку або поки курка не стане м'якою, золотистою і не почне злегка обвуглюватися по краях. Подавайте гарячим із салатом на ваш вибір.

Якщо готуєте в духовці, то це займе хвилин 20. Але в будь-якому разі перевірте готовність, перед тим, як подавати курку до столу.

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