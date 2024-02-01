Ніжний і смачний пиріг із варенням: рецепт випічки зі смаком із дитинства

Великий плюс цієї випічки в тому, що для неї вам не знадобиться дріжджове тісто. Такий пиріг дуже смачний із чаєм і молоком.

Напевно, багато хто пам'ятає, як наші бабусі пекли в печі пишні пироги з варенням, якими тому пригощали дітей, онуків і гостей. Солодке повітряне тісто, начинка з полуничного, вишневого або яблучного варення й аромат домашньої випічки неможливо забути. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм рецептом такого пирога, запропонувавши потішити вже своїх дітей такою смакотою.

Пишний і ніжний пиріг із варенням

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 8 г;

сіль — щіпка;

рослинна олія — 120 мл;

ванільний йогурт або сметана — 150 г;

розпушувач — 15 г;

борошно — 300 г;

варення — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі, поки інгредієнти не розчиняться. Додати туди ж йогурт або сметану, олію, просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Тісто вийде, як густа сметана.

Розділити тісто на дві частини. У форму, змащену олією або застелену пергаментом, вилити половину тіста, покласти три ложки варення, розрівняти варення по всій площі, потім вилити другу половину тіста і знову зверху покласти три ложки варення.

Відправити пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Готовність перевіряти за допомогою зубочистки. Якщо після протикання пирога вона суха, значить, випічка готова.

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