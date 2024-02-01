Швидкі млинці на кукурудзяному крохмалі: простий рецепт смачної страви

Такі млинці дуже швидко готуються. І вони чудово підходять на вечерю.

Млинці на крохмалі виходять дуже тонкими, ажурними та ніжними. Тож якщо ви мріяли саме про такі млинці, то цей рецепт для вас. Є лише один мінус — млинці на кукурудзяному крохмалі доволі важко перевертати через їхню товщину. Хоча з хорошою млинцевою сковородою смажити такі млинці буде набагато легше. Рецептом поділилися на сайті Cookorama.

Млинці на кукурудзяному крохмалі

Інгредієнти:

2 яйця;

2 жовтки;

400 мл молока;

200 г кукурудзяного крохмалю;

1 середній пучок кропу, або зеленої цибулі;

1 ч. л. цукру;

2 ст. л. рослинної олії;

сіль.

Дуже дрібно наріжте зелену цибулю, або кріп. Можна і те й інше.

Міксером на невеликій швидкості злегка збийте яйця з жовтками і, продовжуючи збивати, влийте молоко та олію, доведіть до однорідності. Додайте крохмаль, сіль, цукор і знову перемішайте. У вас вийде рідке тісто.

Додайте зелень і знову добре перемішайте. Уже ложкою.

Розігрійте сковороду (краще з антипригарним покриттям) і випікайте млинці по одному. Вони вийдуть дуже тонкими та ніжними. Готові млинці кладіть на блюдо і перемазуйте вершковим маслом.

Такі млинці можна подавати з солоною рибою, скибочками шинки, або ікрою на ваш смак.

Якщо у вас немає кукурудзяного крохмалю, можна використовувати картопляний. Але тоді смак вийде трохи грубішим.

Також із млинців можна приготувати торт із кремом. Але тоді їх доведеться готувати за іншим рецептом.