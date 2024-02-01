Швидкі млинці на кукурудзяному крохмалі: простий рецепт смачної страви
Такі млинці дуже швидко готуються. І вони чудово підходять на вечерю.
Млинці на крохмалі виходять дуже тонкими, ажурними та ніжними. Тож якщо ви мріяли саме про такі млинці, то цей рецепт для вас. Є лише один мінус — млинці на кукурудзяному крохмалі доволі важко перевертати через їхню товщину. Хоча з хорошою млинцевою сковородою смажити такі млинці буде набагато легше. Рецептом поділилися на сайті Cookorama.
Млинці на кукурудзяному крохмалі
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 жовтки;
- 400 мл молока;
- 200 г кукурудзяного крохмалю;
- 1 середній пучок кропу, або зеленої цибулі;
- 1 ч. л. цукру;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- сіль.
Дуже дрібно наріжте зелену цибулю, або кріп. Можна і те й інше.
Міксером на невеликій швидкості злегка збийте яйця з жовтками і, продовжуючи збивати, влийте молоко та олію, доведіть до однорідності. Додайте крохмаль, сіль, цукор і знову перемішайте. У вас вийде рідке тісто.
Додайте зелень і знову добре перемішайте. Уже ложкою.
Розігрійте сковороду (краще з антипригарним покриттям) і випікайте млинці по одному. Вони вийдуть дуже тонкими та ніжними. Готові млинці кладіть на блюдо і перемазуйте вершковим маслом.
Такі млинці можна подавати з солоною рибою, скибочками шинки, або ікрою на ваш смак.
Якщо у вас немає кукурудзяного крохмалю, можна використовувати картопляний. Але тоді смак вийде трохи грубішим.
Також із млинців можна приготувати торт із кремом. Але тоді їх доведеться готувати за іншим рецептом.