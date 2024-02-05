Вибух смаку: рецепт яскравого й апетитного салату "Хлопавка"

Салат повністю виправдовує свою назву. Він не тільки має ефектний вигляд, а й подарує вибух смаку.

Рецептів салатів існує величезна кількість для будь-якого застілля. Сьогодні пропонуємо вам ще один рецепт, завдяки якому ви приготуєте не тільки смачну, а й дуже красиву страву. Повірте, вона здивує ваших гостей, адже назва говорить сама за себе. Як її зробити, розповіли в блозі "Салати і закуски".

Салат "Хлопавка"

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

картопля — 2 шт;

морква — 1 шт;

куряче філе;

буряк;

печериці — 200 г;

цибулина;

волоські горіхи;

майонез — 100 г;

зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю, моркву, буряк відварити до готовності. Яйця зварити круто, остудити. Філе відварити в підсоленій воді.

Цибулю і гриби порізати, обсмажити до готовності на олії.

Овочі та яйця почистити, натерти на тертці в різні миски. Філе порізати маленькими кубиками.

Тепер головне завдання — правильно сформувати салат.

На стіл покласти харчову плівку. Викласти терту картоплю, змастити майонезом. Далі відступити по сантиметру від країв і викласти куряче філе, змастивши майонезом. Потім викласти по всій поверхні філе — гриби з цибулею і морквою, майонез, яйця. 1 яйце і трохи моркви залишити для прикраси. Згорнути все в рулет, добре все приплескуючи. Відправити в холодильник на годину, щоб усе застигло.

Дістати рулет, зняти плівку, змастити майонезом. Злегка намітити ножем смужки і на кожну викласти по черзі дрібно нарізану зелень, натерті на дрібній тертці моркву, білок і жовток, а також відварений буряк, зробивши кольорові лінії. Салат готовий.

Читайте також:

Тарталетки з салатом із тунця: рецепт дуже смачної та апетитної закуски

Теплий салат із сочевиці з овочами: рецепт корисної та бюджетної страви

Вітамінний салат із морквою та селерою: смачно, швидко та корисно