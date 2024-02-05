Смачний зимовий салат. Як приготувати цікаву заміну вінегрету
Якщо любите вінегрет, то вам сподобається і цей салат. Він дуже просто готується.
Цей зимовий салат – чудова заміна звичайному вінегрету. Можна назвати його і гарніром і салатом. Він просто готується і виходить дуже смачним. Рецептом поділилась популярна українська кулінарна блогерка і шеф-кухар Валентина Саєнко.
Зимовий салат
Інгредієнти:
- брюссельська капуста — 300 г;
- гарбуз – 300 г;
- відварений буряк – 300 г;
- горіхи волоські — 100 г;
- журавлина суха — 100 г.
- Для заправки:
- бальзамічний оцет — 2 ст. л.
- мед — 1 ст. л.
- ароматна соняшникова олія, сіль.
Брюссельську капусту чистимо. Якщо зрізати трошки знизу, біля качанчика, то верхні листочки самі відпадуть. Нарізаємо качани капусти навпіл. Гарбуз чистимо і ріжемо кубиком. Приблизно 1 на 1 см. Можна трішки більше. Поливаємо олією гарбуз і брюссельську капусту і запікаємо при 180° приблизно 15-20 хвилин у духовці.
Буряк можна відварити, а можна загорнути у фольгу та запекти у духовці, так вийде тільки смачніше. Чистимо та нарізаємо кубиками.
Для заправки змішуємо бальзамічний оцет і мед. Балансуйте смак, як вам забажається. Волоські горіхи підсмажте на сухій сковороді, а суху журавлину замочіть в окропі.
Потім змішуємо всі інгредієнти, солимо та доводимо до свого смаку. Зимовий салат готовий.
Гарбуз можна замінити на батат, а замість запашної соняшникової олії можна взяти оливкову. Експериментуйте.
Також ви можете приготувати смачний салат з волоськими горіхами, фетою, грушами та медом.