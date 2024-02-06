Львівський сирник: як приготувати популярний десерт за рецептом шеф-кухаря

Львівський сирник — традиційна страва галицької кухні. Автор десерту точно не відомий, але популяризатором вважається Дарія Цвек — відома українська кулінарка.

Львівський сирник – це надзвичайно смачний український десерт, який за смаком більше схожий не на банальну сирну запіканку, а на ніжний іспанський чизкейк, тому й до приготування слід підійти відповідально, аби страва вдалась. Рецептом поділилась відома українська блогерка та шеф-кухар Валентина Саєнко.

Сир має бути жирний, маслянистий та досить сухий. Масло та сметана мають бути добірними, дуже свіжими та досить масними.

Какао та цукор виберіть найякісніші, з насиченим смаком та гарною сухою текстурою.

Не пошкодуйте коштів на смачні та великі родзинки. Але робити сирник можна не тільки з ними, а й з іншими улюбленими сухофруктами.

Львівський сирник

Інгредієнти:

сир кисломолочний (жирний) — 400 г;

цукор — 100 г;

ваніль;

яйця — 2 шт;

крохмаль кукурудзяний — 15 г;

розпушувач — 5 г;

масло вершкове — 50 г;

сухофрукти — 100 г;

шоколад — 100 г;

вершки жирні — 40 г.

Родзинки промийте та залийте гарячою водою. Сир ретельно перетріть руками або блендером до однорідної маси та відставте в сторону.

Підготуйте дві чисті та сухі глибокі тарілки. В одну додайте жовтки яєць, в іншій залиште білки.

До жовтків додайте цукор та гарно перемішайте. Додайте сир, ваніль, масло, крохмаль та розпушувач.

Окремо збийте білки до міцної піни і додайте до нашої сирної маси. Додайте родзинки, або сухофрукти. Ретельно перемішуємо та викладаємо масу в форму з пергаментом. Запікаємо при 180 градусах приблизно 1 годину.

Сирник має бути рум'яний. Спочатку він буде пишний, потім опаде. Після охолодження покриваємо глазурʼю з шоколаду та вершків.

Нехай постоїть у холодильнику пару годин, а потім подавайте до столу.

Також ви можете приготувати смачний десерт із сиру з мандаринами.