Легкий пиріг із джемом: простий рецепт смачної випічки

Це простий у приготуванні десерт, без масла в тісті та з дуже невеликою кількістю цукру. І джем ви можете вибрати за своїм бажанням.

Якщо ви любите смачні та прості в приготуванні пироги. То спробуйте цей рецепт з полуничним джемом, але при бажанні ви також можете використати свіжу полуницю, або інші фрукти, яким ви віддаєте перевагу. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму для торта діаметром 18/20 см. Ви можете використовувати будь-який джем або варення, який вам більше до душі.

Пиріг із джемом

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

розпушувач — 8 г;

одне яйце;

цукрова пудра — 50 г

дрібка солі;

терта цедра одного лимона;

знежирений йогурт — 125 мл;

легкий джем — 80 г.

У миску помістіть просіяне борошно з розпушувачем, цукровою пудрою і дрібкою солі, додайте терту цедру 1/2 лимона і почніть перемішувати.

Тепер додайте злегка збите яйце і йогурт, і знову перемішайте суміш.

Візьміть роз'ємну форму, застеліть її папером для випікання і викладіть половину тіста, злегка розрівняйте, щоб вийшов шар однакової висоти, викладіть джем, залишивши сантиметр по всьому колу форми. Розкришіть тісто, що залишилося, по всьому торту, навіть якщо є частини з невеликою кількістю тіста, не хвилюйтеся, якщо десь визирає джем.

Випікати в розігрітій до 180° духовці близько 30 хвилин. Якщо ви бачите, що поверхня пирога занадто швидко темніє, накрийте її листом алюмінієвої фольги.

Дайте пирогу після приготування охолонути і подавайте, посипавши невеликою кількістю цукрової пудри. Якщо ви хочете приготувати легке полуничне варення вдома, ось порядок дій: добре вимийте ягоди, видаліть хвостики, наріжте невеликими шматочками і варіть у сотейнику з дуже невеликою кількістю цукру (1 столова ложка від загальної ваги десерту) і лимонним соком. Через 10 хвилин вимкніть газ, дайте охолонути і легке варення готове.

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