Картопляні крокети: як приготувати смачний гарнір

Картопляні крокети — одна з найсмачніших закусок, яку можна приготувати. Крокети готуються за різними рецептами, і це найпростіший.

Картопляні крокети — справжні ласощі італійської кухні. Вони виходять ніжними всередині та із золотистою скоринкою. Їх можна подавати як закуску, під час аперитиву або як смачний перекус. Подавані зі свіжим салатом, вони стають повноцінною другою вегетаріанською стравою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Рецептів їхнього приготування дуже багато, і це найкласичніший і найпростіший варіант, що містить тільки відварену картоплю, яйця і тертий пармезан, приправлений дрібкою мускатного горіха. Залежно від вашого смаку і типу страви ви можете доповнити її нарізаною вареною шинкою або шпиком, кубиками моцарели або інших сирів. І як би ви їх не подавали, картопляні крокети напевно викличуть захват.

Картопляні крокети

Інгредієнти:

500 г картоплі;

50 г тертого грана падано;

1 яйце;

1 яєчний жовток;

мускатний горіх (за бажанням);

борошно;

панірувальні сухарі;

рослинна олія.

Щоб приготувати крокети, почніть із варіння картоплі в шкірці в злегка підсоленій воді. Коли картопля стане м'якою, злийте воду, дайте їй охолонути, почистіть і розімніть у пюре.

Додайте збите яйце і жовток, тертий сир і дрібку мускатного горіха. Приправте сіллю та перцем і добре перемішайте інгредієнти, помішуючи ложкою.

Беріть порції картоплі та трохи борошна, сформуйте крокети, які обваляйте в панірувальні сухарі так, щоб вони залишалися повністю покритими.

Нагрійте велику кількість олії в пательні з високими стінками, поки вона не сягне 170-180°. Смажте по три-чотири крокети за раз, часто перевертаючи їх і виймаючи, коли вони стануть рівномірно золотистими. Дайте їм охолонути на кухонному папері, що вбирає вологу, та розкладіть на сервірувальній тарілці, злегка посоливши. Подавайте картопляні крокети одразу ж гарячими.

Також ви можете приготувати смачні котлети з шинкою та сиром.