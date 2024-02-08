Сабайон, або яєчний крем: кондитерська історія популярного десерту

Кондитери рекомендують: під час охолодження сабайону до кімнатної температури його необхідно регулярно помішувати, щоб уникнути розшарування жовтків і вина.

Цей яєчний крем із солодким вином — основа основ італійського кондитерського мистецтва. Найвідоміший з усіх італійських десертів, як стверджують кулінари сайту Italy4.me. На його основі створено безліч тортів, тістечок, його іноді додають у тірамісу, але найкраще смакує він сам по собі — у холодній склянці, традиційно прикрашений інжиром, ягодами або квітами.

Без перебільшення, італійська версія цього десерту була описана ще в рецептах XVI століття, а регіони Венеція, Ломбардія, Сицилія, Емілія та П'ємонт досі сперечаються про те, де ж було вперше створено крем сабайон. Варіантів походження існує кілька.

Одна з версій розповідає, що крем сабайон був створений абсолютно випадково 1500 року в Реджо-Емілії. Коли капітан Джована Паоло Бальоні прибув зі своїм судном у порт, то місцеві жителі надали йому для харчування команди виноград, яйця і вино. Моряки почали змішувати ці продукти і вийшов цей десерт.

Ще одна версія свідчить, що творцем сабайона був монах-францисканець Паскуаль Байлон, який наприкінці XVI століття готував цей крем як засіб, що зміцнює ослаблений організм.

В Європі сабайон став відомим після того, як Катерина Медічі привезла з собою у Францію до королівського двору італійських кухарів.

Рецепт

Склад цього легкого заварного крему дуже простий. Існує лише один простий нюанс — у приготуванні потрібно бути акуратним.

У сабайон найчастіше додають Марсалу — міцне сицилійське вино, схоже на мадеру, або Moscato d'Asti — ігристе біле родом з Асті.

Інгредієнти на 4 особи:

4 яєчних жовтки;

3 ст. л. цукру;

1,5 ч. л. кориці;

150 мл солодкого вина типу Moscato di Asti (Marsala, Sherry, Porto, Madera).

Заздалегідь поставте на середній вогонь каструлю з водою — для водяної бані. Холодні жовтки добре збийте з цукром, поки вони не побіліють і не спіняться. Потроху, акуратно, щоб піна не розпалася, додавайте вино.

Поставте ємність із жовтками на водяну баню і варіть, постійно збиваючи. Увага! Закипіти крем не повинен! Щойно він почне загусати, знімайте з вогню. Слідкуйте, щоб структура крему була однорідною.

Розлийте сабайон у склянки або формочки, прикрасьте ягодами. Подають його як у гарячому, так і холодному вигляді.

У літню пору добре подавати сабайон із яблуками. Змішайте крем зі збитими вершками, залийте кремом яблучні часточки і посипте нарізаним мигдалем. Яблучні часточки можна також злегка обсмажити, потім викласти у вогнетривку форму, залити кремом і злегка запекти, до рум'янцю (хвилин 5-7). В ідеалі — під грилем (кілька хвилин).

Фото: pixabay.com

Під час охолодження сабайону до кімнатної температури його необхідно регулярно помішувати, щоб уникнути розшарування жовтків і вина.

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