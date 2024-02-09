Пиріжки на заварному тісті за простим рецептом

Із цим тістом пиріжки виходять смачні та пишні. А начинку можна обрати до свого смаку.

Якщо любите пиріжки, то спробуйте цей рецепт. Заварне тісто ідеально підходить для пиріжків, які смажаться на сковороді. А начинку можна приготувати будь-яку, за бажанням. Кулінарний блогер з Одеси, яка пише під ніком bonitavkusnoo, пропонує смачну начинки з капусти.

Пиріжки на заварному тісті

Інгредієнти:

Для тіста:

3 ст. л. рослинної олії;

3 ст. л. борошна;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

1 стакан окропу;

1 стакан води кімнатної температури;

11 г дріжджів;

500 г борошна.

Для начинки:

500 г квашеної капусти;

500 г свіжої капусти;

1 цибулина;

1 морква;

сіль і перець.

Для тіста змішайте борошно, олію, сіль та цукор. Додайте окріп і перемішайте. Дайте масі трохи охолонути і додайте теплу воду та дріжджі. Перемішайте та всипте борошно. Замісіть тісто і залиште на годину у теплі.

Поки тісто "відпочиває", приготуйте начинку: обсмажте цибулю та моркву. Додайте нарізану свіжу капусту і смажте п'ять хвилин, кислу капусту залийте водою і дати їй постояти, щоб вийшла кислота. Додайте кислу капусту до свіжої та смажте ще 40 хвилин на плиті. Додайте сіль та перець до свого смаку.

Готове тісто може липнути до рук, але не додавайте борошно. Краще змастіть поверхню і руки олією.

Поділіть тісто на 18-20 частин, розтягніть, викладіть начинку, защипніть і дайте 20 хвилин "відпочити", накривши пиріжки рушником.

Смажте пиріжки на сковороді у великій кількості розігрітої олії на середньому вогні.

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