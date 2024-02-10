Рецепти з мікрохвильовки: прості та швидкі кекси

При приготуванні страв у мікрохвильовій пічці зауважте, що в ній можна використовувати не будь-який посуд, а спеціальний.

Зазвичай всі використовують мікрохвильову піч як пристрій для швидкого і безпроблемного розігрівання їжі. Насправді ж у мікрохвильовці можна випікати, смажити, тушкувати, тобто готувати смачнюші страви. І, до речі, теж з комфортом і недовго.

Наразі пропонуємо вам рецепти смачної випічки, коли, ой, як хочеться солоденького, а часу зайвого немає або не володієш кондитерськими техніками високої кухні. Отже, прості і швидкі кекси з мікрохвильовки. Єдиний нюанс — зауважте, що у мікрохвильовці можна використовувати не будь-який посуд, а спеціальний.

Кекси у формочках

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 8 ст. л.;

цукор — 8 ст. л.;

какао-порошок — 4 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

курячі яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 30 г;

цукрова пудра або какао-порошок.

Просійте пшеничне борошно та какао-порошок, змішайте вінчиком усі складові. Розтопіть вершкове масло. Міксером збийте яйця з цукром 2-3 хвилини, додайте молоко, вершкове масло та обережно всипте сухі інгредієнти. Все перемішайте до однорідності.

Наповніть силіконові форми для кексів на 2/3 тістом. Поставте у мікрохвильову піч на три хвилини, потужність – 750-800 Вт. Після сигналу про закінчення часу не відкривайте дверцята відразу та не виймайте кекси ще 10 хвилин.

Дістаньте кекси з форм, притрусіть цукровою пудрою або какао-порошком.

Фото: pixabay.com

Шоколадний кекс без молока

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 150 г;

цукрова пудра — 1 склянка;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

ваніль — 1 ч. л.;

вода — 1 склянка;

олія — 5 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

цукрова пудра або морозиво.

Просійте пшеничне борошно та какао-порошок. Додайте цукрову пудру, соду, ваніль та сіль. Все добре перемішайте. До сухих інгредієнтів додайте воду, олію та оцет, знову перемішайте до однорідності.

Жаростійку форму змастіть олією та наливайте тісто. Поставте у мікрохвильовку на п'ять хвилин при потужності 800 Вт. Якщо кекс залишився зверху вологим, то ввімкніть мікрохвильову піч ще на одну хвилину.

Готовий кекс притрусіть цукровою пудрою або додайте кульку морозива.

Фото: pixabay.com

Ванільний кекс з ягодами

Інгредієнти:

курячі яйця — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

молоко — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

розпушувач тіста – 0,5 ч. л.;

ягоди — за бажанням.

Яйця з цукром та ванільним цукром збийте вінчиком 1-2 хвилини. Додайте молоко, олію та перемішайте. До яєчної маси просійте через решето борошно з розпушувачем.

Перелийте тісто у чашки, заповнюючи їх приблизно на половину. До тіста можна додати заморожені ягоди. Ставимо кекси приблизно на 1 хвилину в мікрохвильовку за максимальній потужності.

Фото: pixabay.com

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