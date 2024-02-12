Класична шаурма: як приготувати смачний перекус
По всьому світу готують закуски з прісних коржів із начинкою. І найпростіше приготувати шаурму.
Шаурма — одна з найпопулярніших страв вуличної кухні. І приготувати її неймовірно просто. До того ж кількість начинки можна регулювати. І загорнути в корж можна все, що вам найбільше до душі. Ситні м'ясні та легкі вегетаріанські, гострі та солодкі, з оригінальними соусами та всілякими прянощами — обирайте начинку на свій смак і закладайте її всередину. Фокус розповість, як приготувати класичну шаурму.
Класична шаурма
Інгредієнти:
- 4 листи лаваша;
- 400-600 г м'якоті смаженої курки (краще стегенця);
- 300 г білокачанної капусти;
- 2 мариновані огірки;
- 1 помідор;
- сіль.
Для подачі:
- натуральний йогурт;
- томатний соус;
- гострий соус;
- рубана зелень;
- майонез.
Дуже тонко наріжте курячу м'якоть. Тонко нашаткуйте капусту, наріжте помідор і огірки. Капусту трохи посоліть і перетріть руками.
Змастіть один із коротких країв лаваша ближче до центру йогуртом і томатним соусом. Викладіть поверх соусу курку й овочі, за бажання посипте рубаною зеленню.
Зверху викладіть ще трохи йогурту, томатного і гострого соусу. Загорніть лаваш у рулет, підігнувши один із країв.
Покладіть шаурму на гриль-сковороду, або звичайну сковороду. Смажте до рум'яної скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. І подавайте. У йогурт можна додати дрібно порізаний часник, кріп і посолити, надавши шаурмі більше пікантності.
Також ви можете приготувати дуже смачний соус песто. Який також можна додати в шаурму, виключивши деякі інші соуси.