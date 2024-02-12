До Дня святого Валентина: як приготувати Торт Червоний оксамит
Цей чудовий торт ідеально підійде, щоб відзначити День усіх закоханих. Адже коржі, завдяки барвнику, набувають червоного відтінку.
Торт "Червоний оксамит" вражає одразу за кількома пунктами: він має неповторний ванільно-шоколадний смак, і має дуже ефектний вигляд. А ще його дуже просто приготувати. Єдиний інгредієнт, пошуки якого можуть викликати труднощі — це червоний барвник. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.
Торт Червоний оксамит
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- 100 г яєчних білків;
- 2 ст. л. води;
- 15 г ванільного цукру;
- 222 г просіяного борошна;
- 160 г цукру;
- 2 пакетики розпушувача;
- 1,5 ч. л. какао;
- 1/2 ч. л. солі;
- 65 г рослинної олії;
- 65 г вершкового масла кімнатної температури;
- 133 г кефіру;
- червоний харчовий барвник.
Для крему:
- 120 г вершків жирністю 35%;
- 500 г вершкового сиру;
- 50 г цукру;
- ваніль.
Збийте білки в пишну піну. В іншій збийте рослинну олію та вершкове масло. У третій мисці змішайте всі сухі інгредієнти вінчиком.
Переведіть міксер на низькі оберти і додайте в масляну масу борошняну суміш. Потім введіть кефір, воду і барвник. Якщо використовуєте порошковий барвник, розведіть його у двох столових ложках води, які вказані в інгредієнтах.
Збільште злегка швидкість і збивайте до однорідності. Знову зменшіть швидкість і введіть збиті білки.
Форму для випічки змастіть олією та припудріть борошном. Вилийте тісто у форму для випічки та розрівняйте. Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці.
Остудіть його повністю, загорніть у плівку і відправте на ніч у холодильник.
А щоб приготувати крем, збийте вершки, додайте цукор і вершковий сир.
Бісквіт розріжте на коржі, змастіть кремом, залиште в холодильнику на годину і подавайте.
Також ви можете приготувати вдома справжній Київський торт.