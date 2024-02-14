Деруни з ікрою лосося: рецепт вишуканої страви

Ікру для дерунів краще купувати в спеціалізованих магазинах. Так ви не ризикуєте придбати підробку.

Деруни — це оладки з тертої картоплі, обсмажені на олії до рум'яної скоринки з обох боків. Багато хто готує цю страву, додаючи до складу зелень, різні спеції, м'ясний фарш, шинку та сир, і щоразу вона виходить дуже смачною. Сьогодні рекомендуємо приготувати деруни з ікрою лосося за рецептом Поліни, автора кулінарного блогу polli_cooking.

Деруни з ікрою лосося з Аляски

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт;

картопля невелика — 4 шт;

сіль, перець;

яйце — 1 шт;

борошно — 2 ст. л;

сметана;

ікра горбуші.

Спосіб приготування:

На великій тертці натерти цибулю і картоплю, посолити, додати перець, яйце, борошно і добре перемішати. Сковороду з рослинною олією розігріти, викласти по одній столовій ложці картопляного тіста. Обсмажити деруни на невеликому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Готові деруни перекласти на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Рекомендується подавати деруни зі сметаною та ікрою дикого лосося з Аляски. Це натуральний, поживний продукт, багатий на білок і ненасичені жирні кислоти Омега-3.

Важливо купувати лососеву ікру в офіційних роздрібних магазинах, де дотримуються умов зберігання. Так ви отримаєте максимум користі для організму без ризику купити підробку.

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