На романтичну вечерю: печеня з телятини та грибів

Цю вишукану страву можна приготувати до Дня святого Валентина. Або просто, коли хочеться спробувати щось цікаве.

Печеня із ніжних шматочків телятини та грибів, в оксамитово вершковому соусі точно підійде для романтичної вечері у День всіх закоханих. Banquette de veau — це традиційна страва французької кухні. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком madamevorger.

Печеня з телятини у вершковому соусі

Інгредієнти:

700 г телячої лопатки;

3 морквини;

2 цибулини;

1 цибуля-порей;

4 зубчики часнику;

100 мл білого вина;

лавровий лист;

гілочка чебрецю;

2 літри води;

сіль, перець.

Для соусу:

30 г вершкового масла;

3 ст. л. борошна (40 г);

300 г печериць;

100 мл холодних вершків;

зелена цибуля.

Телятину ріжемо на великі шматки, кладемо у каструлю і наливаємо воду. Готуємо на середньому вогні. Чистимо та крупно ріжемо моркву, цибулю, порей та додаємо до телятини. Вливаємо вино та додаємо часник, лавровий лист і чебрець. Солимо, перчимо і варимо без кришки на невеличкому вогні півтори години.

Ставимо сито у меншу каструлю та переливаємо в неї бульйон так, щоб мʼясо та овочі залишилися у ситі.

Каструлю з бульйоном ставимо на середній вогонь та уварюємо упродовж 30 хвилин.

Ріжемо печериці на чотири частини та підсмажуємо на сильному вогні. Солимо та перчимо. Моркву, що варилася разом із м'ясом, ріжемо на шматочки.

У сковороді з високими бортами чи широкій каструлі розтоплюємо 30 г вершкового масла та додаємо 3 ст. л. борошна. Перемішуємо та готуємо кілька секунд.

Потім починаємо підливати наш бульйон і добре перемішуємо віничком. Таким чином, помішуючи, вливаємо весь бульйон.

Вершки трошки збиваємо, щоб додати соусу ніжного смаку, та наливаємо в каструлю. Додаємо шматочки телятини, моркву та печериці. Солимо, якщо треба та додаємо дрібно порізану цибулю.

Подаємо печеню з білим рисом. Як зварити смачний рис, ми розповідали раніше.