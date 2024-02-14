Картопляне суфле: як приготувати просту та вишукану страву

Повітряне, легке та смачне — все це про суфле. І його точно варто приготувати.

Суфле — це ніжні французькі ласощі, які водночас просто і легко готувати. Головний секрет: не відчиняти дверцята духовки, інакше суфле опаде і вже не буде таким пишним. Ця страва, яку зазвичай готують порційно, ідеально пасуватиме до салату або м'яса і потішить усіх ваших гостей. Рецептом поділилися на сайті Marie Claire.

Картопляне суфле

Інгредієнти:

480 г картоплі;

250 мл молока;

150 г вершкового масла;

3 яєчних жовтки;

5 яєчних білків;

мускатний горіх, сіль, перець.

Відваріть картоплю разом зі шкіркою 20-25 хвилин у великій каструлі з підсоленою водою. Кладіть картоплю в холодну воду.

Коли картопля буде готова, злийте воду, почистіть поки бульби ще гарячі.

Пропустіть картоплю через м'ясорубку з підігрітим молоком і 120 г вершкового масла. Приправте сіллю, перцем і тертим мускатним горіхом, потім додайте яєчні жовтки, продовжуючи перемішувати.

Змастіть велику форму для суфле вершковим маслом, що залишилося, і поставте в холодильник.

Розігрійте духовку до 180°. Збийте яєчні білки до стійких піків з дрібкою солі й акуратно додайте їх у пюре, перемішуючи лопаткою.

Вилийте суміш у форму, акуратно постукайте формою по робочій поверхні, щоб вона добре розподілилася. Проведіть лезом ножа по всій внутрішній стінці, щоб розпушити тісто (суфле підніметься гармонійно).

Випікайте 25 хвилин. Під час приготування не відкривайте духовку, щоб суфле не опало. Коли він добре підрум'яниться і підніметься, дістаньте його з духовки і негайно подавайте. До суфле ідеально підійде біле вино.

За бажанням у страву можна додати сир, наприклад, 100 г тертого Емменталя.

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