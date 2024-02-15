Смачний та ніжний десерт. Рецепт меренгового рулету

Це неймовірно вишуканий десерт готується просто, якщо робити його за рецептом. Хрустка меренга і вершковий крем – це те, що треба спробувати.

Хрустка меренга, що тане в роті, вершковий крем та ягоди. Меренговий рулет часто можна побачити в меню ресторанів та кондитерських. І цей десерт здається складним. Але його можна приготувати і на власній кухні. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком

Процес приготування не складний, головне — робити все уважно та послідовно.

Меренговий рулет

Інгредієнти:

6 білків;

250 г цукрової пудри;

1 ст. л. (без гірки) крохмалю;

дрібка лимонної кислоти;

дрібка солі;

Для начинка:

200 г сиру маскарпоне;

80 г вершків 33%;

40 г цукрової пудри;

свіжа, або заморожена малина;

мигдалеві пластівці.

Ретельно відокремте білки від жовтків. Охолоджені білки збивайте міксером на низьких обертах. Додайте лимонну кислоту та поступово збільшуйте оберти міксера.

Коли білкова маса стане пишною, додавайте потроху цукрову пудру, продовжуючи збивати. Чергову ложку цукрової пудри додавайте, тільки коли білкова маса стане однорідною.

Після того, як вся цукрова пудра змішається з білками, необхідно збивати масу до утворення стійких піків. На це піде 8-10 хвилин. Потім додаємо крохмаль і збиваємо ще хвилинку.

Розігріваємо духовку до 170°С, застеляємо деко пергаментом. Розкладаємо меренгу рівним шаром товщиною приблизно 1,5 см на деко. Випікайте у духовці приблизно 20 хвилин до утворення тонкої скоринки. Перевірити готовність меренги можна легким дотиком — скоринка трісне, а всередині меренга має залишитися м'якою.

Будьте уважні, щоб не пересушити корж, оскільки суху меренгу неможливо буде згорнути у рулет. Готовий меренговий корж залишаємо охолоджуватись.

Тим часом готуємо крем. У глибокій тарілці збиваємо охолоджений сир маскарпоне та цукрову пудру. Охолоджені вершки збиваємо в окремій мисці.

Об'єднуємо маскарпоне та збиті вершки, і ще раз збиваємо крем міксером.

Меренговий корж намазуємо тонким шаром крему і розкладаємо зверху малину. Залиште трохи крему, щоб прикрасити десерт. Після того, як виклали усю начинку, обережно згортайте рулет. Краще скористатись листом пергаменту.

Готовий рулет прикрасьте кремом, що лишився, та мигдальними пластівцями. Залиште в холодильнику на годину. Меренговий рулет готовий.

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